Regierungschefin Dreyer für weitere Corona-Schalte der Länder mit Merkel

MAINZ (dpa-AFX) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wünscht sich in der Corona-Krise eine baldige weitere Schalte der Länderregierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).



Die Situation verändere sich ständig, sagte Dreyer am Dienstag in Mainz. Zudem laufe die Bund-Länder-Vereinbarung zu Kontaktbeschränkungen Anfang Juni aus. Dies ließe sich zwar im Zweifel auch auf anderer Ebene ändern, aber es sei mit Sicherheit kein Fehler, mehr miteinander zu sprechen. Interessant sei auch, wie der Stand bei der Entwicklung der Corona-App ist. Die soll helfen, Ansteckungen nachzuverfolgen, indem sie erfasst, welche Smartphones einander nahegekommen sind - und Nutzer warnt, wenn sich herausstellt, dass sie sich neben Infizierten aufgehalten haben.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte gesagt, er halte eine Ministerpräsidentenkonferenz als derzeitiger Vorsitzender der Runde nicht für sinnvoll. Dies würde im Moment wenig bringen. Es sei aktuell nicht einmal gelungen, auf der Ebene der Staatskanzleichefs eine Einigung über den weiteren Anti-Corona-Kampf zu erreichen. Söder sprach sich für mehr Macht für den Bund beim Infektionsschutz aus.