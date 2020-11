Regierungschef Weil warnt vor Gewöhnung an hohe Infektionszahlen

HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat davor gewarnt, in den Bemühungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nachzulassen.



"Wir dürfen uns niemals an solche Infektionszahlen gewöhnen, wir dürfen sie nicht akzeptieren", sagte der SPD-Politiker am Montag in einer Regierungserklärung im Landtag in Hannover. Deswegen sei es richtig, den Teil-Lockdown im Dezember zu verlängern und teils sogar auszuweiten. "Bevor die Infektionszahlen nicht wieder deutlich abgesenkt sind, wären Lockerungen nicht vertretbar, das muss klar sein."/cwe/DP/eas