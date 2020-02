Regierungsbildung mit ungewissem Ausgang / Parlamentswahlen in der Slowakei

In der Slowakei finden am 29. Februar 2020 Parlamentswahlen statt. Die aktuelleRegierungskoalition unter dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten PeterPellegrini wird ihre Mehrheit aller Voraussicht nach verlieren. Umfragen zufolgekönnten 8 bis 9 der 25 Parteien, die zur Wahl antreten, die Fünf-Prozent-Hürdeüberwinden. Mit einer stark zersplitterten Parteienlandschaft dürfte sich dieRegierungsbildung entsprechend schwierig gestalten.Belastet durch das externe Umfeld und weniger dynamische Exporte hat das Tempoder Wirtschaftsentwicklung in der Slowakei 2019 erheblich stärker nachgelassenals zunächst erwartet. Nationale Prognosen sehen das Wirtschaftswachstum für dasletzte Jahr bei 2,3 Prozent, für 2020 wird derzeit mit 2,2 Prozent gerechnet."Das bedeutet, dass die slowakische Wirtschaft trotz der Schwierigkeitenweiterhin schneller wächst als der Euroraum insgesamt. Gleichzeitig ist dashochgradig offene und exportorientierte Land von der Entwicklung bei denHaupthandelspartnern in der EU abhängig, darunter besonders auch vonDeutschland, dem größten Handelspartner", sagt Miriam Neubert, Slowakei-Expertinbei Germany Trade & Invest (GTAI) in Prag. Hinzu komme, dass sich in denkommenden Jahren die Umbrüche in der für die nationale Wirtschaft so wichtigenAutomobilindustrie bremsend auf die Wirtschaft niederschlagen könnten.Über 22 Prozent der Wertschöpfung liefert das verarbeitende Gewerbe. Dazu trägtvor allem die Automobilindustrie bei. "Mit 202 hergestellten Pkw je 1.000Einwohner blieb das Land 2019 Weltmeister bei der Autoproduktion pro Kopf. Durchdie Ansiedlung eines vierten Autowerks und wichtiger Zulieferer ist dieAbhängigkeit von der Fahrzeugbranche noch gestiegen", sagt Neubert. Über einDrittel der Industrieproduktion und der slowakischen Exporte sind Kraftwagen undTeile. Mit dieser Dominanz gehen angesichts des Strukturwandels in derAutomobilindustrie Risiken einher. Doch werden auch Chancen ergriffen. Sobeteiligt sich die Slowakei beispielsweise an einem europäischen Großprojekt fürBatteriezellfertigung. Auch steigt der Anteil der elektrischen Antriebe an derPkw-Produktion.Haupthandelspartner der Slowakei ist Deutschland, gefolgt von Tschechien. AlsUrsprungsland der Importe kam an dritter Stelle China vor Polen und Russland.Der Wert deutscher Exporte in die Slowakei betrug im Jahr 2019 laut demStatistischen Bundesamt fast 14,2 Milliarden Euro. Davon entfiel fast einViertel auf die Automobil- und Zulieferindustrie, gefolgt vom Maschinenbau, derElektrotechnik und der Elektronik.Weitere Informationen zur Slowakei erhalten Sie unter:www.gtai.de/slowakeiPressekontakt:Esad FazlicT +49 (0)30 200 099-151esad.fazlic@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_dehttp://youtube.com/gtaiWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/74441/4531752OTS: Germany Trade & InvestOriginal-Content von: Germany Trade & Invest, übermittelt durch news aktuell