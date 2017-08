Regierungsbericht: Probleme bei der Besetzung von Stellen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Besetzung offener Stelle mit Fachkräften wird für Unternehmen vielerorts schwieriger.



Das betreffe einige Branchen und Regionen, wie ein Bericht über die Lage bei den Fachkräften zeigt, mit dem sich das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin befasst hat. Dies zeige sich daran, dass die Anzahl der registrierten Arbeitslosen pro offener Stelle zuletzt deutlich gesunken sei. "Zum anderen nahmen die durchschnittlichen Vakanzzeiten im Laufe der Jahre zu", so der Bericht, also die Dauer, während der eine Stelle unbesetzt ist. Als positiv vermerkt der Bericht, dass die Erwerbsquote der Frauen im internationalen Vergleich mittlerweile auf einem hohen Niveau liege./bw/DP/stb