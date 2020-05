Regierungsanhänger in Brasilien fordern erneut Militärintervention

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Zahlreiche Regierungsanhänger sind in Brasilien auf die Straße gegangen und haben wieder ein Eingreifen der Streitkräfte gefordert.



Die Proteste am Sonntag in der Hauptstadt Brasília richteten sich gegen den Kongress und das Oberste Gericht. "Wir haben die Streitkräfte auf der Seite des Volkes, für das Gesetz, die Ordnung, die Demokratie und die Freiheit", sagte der rechtspopulistische Präsident Jair Bolsonaro zu seinen Anhängern in einer Erklärung, die er live über die sozialen Netzwerke übertrug. Es sei genug mit der Einmischung. Der Ex-Militär spielte damit auf jüngste Entscheidungen des Obersten Gerichts an, wegen derer er zuletzt eine Reihe von Niederlagen erlitten hatte.

Am Samstag hatte der ehemalige Justizminister Sergio Moro vor der Bundespolizei in Curitiba acht Stunden lang gegen Bolsonaro ausgesagt und Medienberichten zufolge dabei belastende Beweise vorgelegt. Das Oberste Gericht ließ ein Verfahren gegen Bolsonaro wegen der Anschuldigungen zu, die Moro bei seinem Rücktritt gemacht hatte. Er warf Bolsonaro vor, politisch Einfluss auf die Bundespolizei - die dabei war, zwei seiner Söhne zu belasten -, nehmen zu wollen. Bolsonaro hatte den Polizei-Chef, einen Vertrauten Moros, entlassen.

Seinen Wunschkandidaten, einen Freund der Familie, stoppte jedoch das Oberste Gericht. "Die Verfassung wird um jeden Preis erfüllt werden", sagte Bolsonaro am Sonntag. "Morgen ernennen wir einen neuen Direktor der Bundespolizei. Brasilien wird seinem Kurs folgen."/mfa/DP/zb