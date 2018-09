Regierung will gute Jobs im digitalen Wandel

MESEBERG (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will trotz digitaler Umwälzungen sichere Jobs für die Arbeitnehmer in Deutschland.



Soziale Absicherung müsse es etwa auch beim Crowdworking geben, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag vor dem "9. Zukunftsgespräch" von Teilen ihres Kabinetts mit Spitzenfunktionären von Wirtschaft und Gewerkschaften im Gästehaus der Bundesregierung, dem brandenburgischen Schloss Meseberg nördlich von Berlin. Beim Crowdworking lagern Unternehmen Arbeitsaufgaben etwa über das Internet an Menschen außerhalb aus. "Der Staat muss die Leitplanken setzen", stellte Merkel fest.

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sagte, der Wohlstand könne nur sichergestellt und verlängert werden, wenn Deutschland auch künftig bei technischen Veränderungen vorne sei. Trotz technologischen Wandels müssten die anders werdenden Arbeitsplätze gute Arbeitsplätze mit gutem Einkommen bleiben. Arbeitnehmer bräuchten die nötigen Qualifikationen./bw/DP/nas