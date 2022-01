Regierung von Vanuatu kündigt wichtige Änderungen am Programm für Staatsbürgerschaft durch Investition an

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Die Republik Vanuatu wurde von der Pandemie und anhaltenden Naturkatastrophen schwer getroffen, was zu einer schrumpfenden Wachstumsrate und erschöpften Haushaltssalden geführt hat. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat die Bedeutung des Programms Staatsbürgerschaft durch Investition (CBI) des Landes anerkannt und festgestellt, dass die Einnahmen aus dem Programm nahezu 50 % der Einnahmen des Landes ausmachen.Die derzeitige Regierung ist sich der Bedeutung des Programms und seiner Auswirkungen auf das Land bewusst und hat eine proaktive Haltung eingenommen, um die Struktur des Programms zu überprüfen und neu zu bewerten. Damit soll ein solides Angebot gewährleistet werden, das den Menschen in Vanuatu wirtschaftliches Wachstum bietet und der internationalen Gemeinschaft Sicherheit und Schutz bietet. Da dies im Vordergrund der Absicht der Regierung steht, hat die Staatsbürgerschaftskommission (https://vancitizenship.gov.vu/) große Maßnahmen ergriffen, um die Risiken des Programms zu herauszuarbeiten. Dies wiederum hat die Regierung zu einigen Entscheidungen veranlasst: Sie hat strengere Sorgfaltspflichten und ein rationalisiertes Staatsbürgerschaftsverfahren eingeführt.Im Einklang mit dem Ziel der Nation hat die Regierung die Zusammenarbeit mit ihrem ersten internationalen Due-Diligence-Dienstleister, der britischen Agentur FACT UK, offiziell abgeschlossen. Das Unternehmen ist die erste von mehreren führenden weltweit führenden Due-Diligence-Agenturen, die mit dem Ziel beauftragt wurden, einen soliden Due-Diligence-Service anzubieten. Der CEO von Fact UK, Kieron Sharp, der über große internationale Erfahrung verfügt, die er an der FBI-Akademie erworben hat, und auch der als Leiter der Abteilung Wirtschaftskriminalität bei Interpol tätig war, leitet ein hochqualifiziertes Team. Die Regierung begrüßt die Ernennung als ersten Versuch, die Bewerber für das CBI (Citizenship by Investment) gründlich zu prüfen. FACT UK führt umfangreiche Prüfungen durch, die Sanktionslisten, Open-Source-Prüfungen und Bewertungen vor Ort umfassen. Es ist auch führend in den Bereichen IP-Schutz, Intelligenz und Computerforensik sowie bei forensischen Untersuchungen und Sicherheitsüberprüfungen.Die Due-Diligence-Prozesse von Vanuatu werden weiter verbessert, um sicherzustellen, dass nur seriöse Investoren die Staatsbürgerschaft erhalten. Daher wird jeder Anlegerantrag einer umfassenden und sorgfältigen Prüfung unterzogen, um Sicherheits-, Finanzkriminalität- und Reputationsrisiken zu mindern. Bei der Due-Diligence-Prüfung werden keine Mühen gescheut, um den Schutz und die Sicherheit von Vanuatu und der internationalen Gemeinschaft zu gewährleisten.Die Regierung führt auch rückwirkend vollständige Due-Diligence-Prüfungen bei allen CBI-Bewerbern durch, denen in den letzten sechs Jahren die Staatsbürgerschaft gewährt wurde, um sicherzustellen, dass nur seriöse Bewerber zugelassen worden sind. Wenn ein Wirtschaftsbürger die Due-Diligence-Prüfung nicht besteht, wird seine Staatsbürgerschaft voraussichtlich widerrufen.Das Land wird einen vielschichtigen Ansatz verfolgen, an dem mehrere Stellen beteiligt sind, unter anderem autorisierte Beauftragte, CBI-Einheiten, eine unabhängige Due-Diligence-Firma, Strafverfolgungs- und Geheimdienste sowie Partnerregierungen. Es wird eine gründliche Überprüfung des Programms durchgeführt, um seine Protokolle wiederherzustellen und das Programm mit international anerkannten Standards in Einklang zu bringen. Unser neu ernannter Marketingdienstleister CS Global Partners (http://www.csglobalpartners.com/) wird die Regierung bei der Neugestaltung des gesamten CBI-Angebots unterstützen, begleiten und beraten.„Wir sind stolz auf die fortschrittlichen Schritte, die wir als Land unternommen haben, um den Anwendungs- und Verifizierungsprozess unseres CBI-Programms zu stärken. Nach einem langwierigen Auswahlprozess der strategischen Onboarding-Partner freuen wir uns darauf, das Programm so zu gestalten, dass es seriös und weltweit anerkannt ist."„Wir nehmen die Sicherheit aller Nationen sehr ernst und werden bei der Sicherheitskontrolle von Bewerbern, die die Staatsbürgerschaft in Vanuatu anstreben, keine Kompromisse eingehen. Unsere Bemühungen, die Fähigkeiten in diesem Bereich auszubauen, zeugen von unserem Respekt für die internationalen Beziehungen."Das Land arbeitet eng mit seinen internationalen Partnern zusammen, um im globalen Wettbewerb erfolgreich bestehen zu können. Das Parlament von Vanuatu hat kürzlich sein erstes Gesetz zur Bekämpfung der Cyberkriminalität verabschiedet, nachdem der Europarat im Jahr 2018 technische Unterstützung im Rahmen seines Projekts Global Action on Cybercrime Extended (GLACY+ (https://www.coe.int/en/web/cybercrime/glacyplus)) erhalten hatte, dessen Ziel es ist, die nationale Gesetzgebung des Landes mit internationalen Standards in diesem Bereich zu harmonisieren.Vanuatu unterhält langjährige Beziehungen zum Europarat, der seit 2011 an rund fünfzehn regionalen, internationalen und nationalen Maßnahmen zum Aufbau von Kapazitäten beteiligt war.Pressekontakt:Ronald Warsal (Vorsitzender der Citizenship Commission),vancitizenship@vanuatu.gov.vu ,https://www.gov.vu/,+678 33365Original-Content von: Government of the Republic of Vanuatu, übermittelt durch news aktuell