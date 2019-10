Die Regierung von Sierra Leone und Sherbro Alliance Partners schmieden Allianz, um wirtschaftlichen Wohlstand auf der Insel Sherbro zu fördern

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Finanztrends Video zu Allianz



mehr >

New York (ots/PRNewswire) - Die Regierung von Sierra Leone (GoSL)und Sherbro Alliance Partners freuen sich, die Unterzeichnung einerAbsichtserklärung über eine strategische Partnerschaftbekanntzugeben, die zur Entwicklung einer neuen Charter City namensSherbro Island City auf der Insel Sherbro an der Südküste von SierraLeone führen soll.Sherbro Island City wird als Motor des wirtschaftlichen Wohlstandsfür Sierra Leone und die umgebende westafrikanische Region dienen.Die Charter City wird im Rahmen eines Investitions- und Rechtssystemsgeführt, das darauf ausgelegt ist, langfristige Investitionenanzuziehen und zu schützen. In Sherbro Island City soll einevielfältige Dienstleistungs- und Fertigungswirtschaft aufgebautwerden, die Arbeitsplätze für die Einwohner von Sierra Leone schaffenund neue Chancen in die Region bringen wird. Das Projekt wird eineeffiziente Infrastruktur mit transparenter und wirksamer Lenkungeinschließen, unterstützt durch die intelligente Anwendung smarterTechnologie.Dank der Naturschönheiten der Insel soll die Wirtschaft vonSherbro Island City zunächst vom Tourismus angekurbelt werden, wobeidie Projekte unter Wahrung der Artenvielfalt der Insel entwickelt undaufgebaut werden. Erste Pilotprojekte für landwirtschaftlicheErzeugnisse und Dienstleistungen sowie Aquakulturfarmen werdenebenfalls in Betracht gezogen.Die Struktur des Projekts Sherbro Island City besteht in eineröffentlich-privaten Partnerschaft zwischen dem GoSL und SherbroAlliance Partners, einem Unternehmen, das aus der Vision von IdrisElba und Siaka Stevens entstanden ist. Herr Elba und Herr Stevenskönnen sich bei dieser Unternehmung auf ein äußerst erfahrenesinternationales Team stützen.Das GoSL hat diese Partnerschaft nicht nur zur Beschleunigung derwirtschaftlichen Entwicklung des Landes geschlossen, sondern auch zurVertrauensbildung bei ausländischen Investoren, dass Sierra Leone einausgezeichnetes Investitionsziel ist. Seine Exzellenz, Präsident Dr.Julius Maada Bio, der bei der Unterzeichnungsfeier zugegen war,kommentierte das Projekt mit den Worten: "Wir sind davon überzeugt,dass Sherbro Island City ein ökonomischer Motor für unser Land undunsere Nachbarn werden wird. Dies wird auch unsere Fähigkeitunterstreichen, in einem groß angelegten Projekt als Partner mitTransparenz und Integrität zu agieren, und es wird ebenfalls dazubeitragen, unser Land neu zu positionieren."Herr Elba ist unter vielen Bewunderern als internationalerSchauspieler, Produzent, Musiker und humanitärer Akteur bekannt. Seitlanger Zeit hegte er die Absicht, die Schaffung eines Instruments mitdem Potenzial zu fördern, eine transformierende Wirkung in SierraLeone, dem Heimatland seines Vaters, zu entfalten. "Mein Engagementfür Sherbro Island City geht auf den Wunsch zurück, wirklich etwas zubewirken. Jedoch soll dies auf eine Art und Weise geschehen, die fürMenschen aus Westafrika spürbaren Nutzen bringt, der auch langfristigbewahrt werden kann", erläuterte Herr Elba. Herr Stevens ist derMitinitiator des Projekts Sherbro Island City und stammt aus eineralteingesessenen Familie in Sierra Leone.Während der Unterzeichnungsfeier wurde das GoSL durch denehrenwerten Herrn Minister für auswärtige Angelegenheiten undinternationale Zusammenarbeit, Nabeel Farida Tunis, repräsentiert undSherbro Alliance Partners wurde durch Idris Elba und Siaka Stevensvertreten.Original-Content von: Government of Sierra Leone and Sherbro Alliance Partners, übermittelt durch news aktuell