Regierung von Angola startet internationale öffentliche Ausschreibung für Vergabe von öffentlichen Verwaltungsdienstleistungen und Exploration des Mehrzweckterminals am Hafen von Luanda

Luanda, Angola (ots/PRNewswire) - Am Montag, den 16. Dezember 2019 hat dieRegierung von Angola eine internationale öffentliche Ausschreibung fürKonzession und Betrieb des Mehrzweckterminals am Hafen von Luanda gestartet.Hauptziel ist die beschleunigte Entwicklung und Verbesserung des effizientenHafenbetriebs unter Mitwirkung privater Betreiber mit nachgewiesener Erfahrungin dem Sektor.Die öffentliche Ausschreibung richtet sich an Unternehmen oder Zusammenschlüssein- und ausländischer Unternehmen, die bei der fraglichen Aufgabe Erfahrungnachweisen können bzw. die Anforderungen des Programms, die Bedingungen und dierechtlichen Bestimmungen erfüllen. Bewerbungsfrist für dasAusschreibungsprogramm ist der 30. März 2020.Unternehmen, die an der Ausschreibung teilnehmen möchten, müssen die folgendenBedingungen erfüllen:- Realisiertes Eigenkapital von mindestens 25 Millionen(fünfundzwanzig Millionen) US-Dollar (Äquivalenzbetrag).- Durchschnittlicher Jahresumsatz in den vergangenen 3Geschäftsjahren von mindestens 100 Millionen (einhundert Millionen)US-Dollar (Äquivalenzbetrag).- Nettovermögen von mindestens 100 Millionen (einhundert Millionen)US-Dollar (Äquivalenzbetrag).- Bei Zusammenschlüssen von Unternehmen gelten die in denvorstehenden Absätzen angeführten Anforderungen für diebetreffenden Indikatoren mit Gewichtung entsprechend der jeweiligenBeteiligung jedes Unternehmens an dem Zusammenschluss.- Unternehmen, die Angebote vorlegen, müssen in den vergangenen 3Jahren entweder direkt oder durch Tochtergesellschaften eineBeteiligung von mindestens 25 % an mindestens 3Betriebskonzessionen für Hafenterminals vorweisen können; beimindestens einem dieser Einsätze müssen sie eine Beteiligung vonmindestens 50 % vorweisen können, wobei der durchschnittlichejährliche Umschlag in den vergangenen 3 Jahren mindestens 250.000(zweihundertfünfzigtausend) TEU betragen muss.Angebote müssen werktags zwischen 9.00 und 17.00 Uhr am Hauptsitz der LuandaPort Company im Besprechungszimmer Administration B abgegeben werden.Das Mehrzweckterminal am Hafen von Luanda dient dem gleichzeitigen Umschlag vonStückgut und Containern. Es erstreckt sich über 181.070 Quadratmeter und verfügtüber einen 610 Meter langen Pier. Es bietet eine Tiefe von 12,5 Metern und eineUmschlagskapazität von 2,6 Millionen Tonnen pro Jahr.Angesichts der Tragweite dieser Ausschreibung bitten wir Ihre Medienabteilung,diese Pressemitteilung publik zu machen.Interessenten finden unter dem folgenden Link weiterführende Informationen zuder Ausschreibung.www.concursos-mintrans.aoinfo@concursos-mintrans.aoLuanda, 16. Dezember 2019