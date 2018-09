Regierung strebt Einigung auf Diesel-Maßnahmen bis Freitag an

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung strebt bis diesen Freitag eine interne Verständigung über neue Maßnahmen gegen Diesel-Fahrverbote an.



Dann ist ein Treffen bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geplant, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Regierungskreisen erfuhr. Teilnehmen sollen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Zur Vorbereitung ist an diesem Mittwoch ein Treffen von Staatssekretären vorgesehen.

Merkel hatte bereits angekündigt, dass sich am Montag kommender Woche (1. Oktober) auch der Koalitionsausschuss von Union und SPD mit dem Thema befassen soll./hoe/sam/DP/tos