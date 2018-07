Regierung startet Aktion gegen Personalnot in der Pflege

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung gibt am Dienstag den Anstoß, um ein groß angelegtes Programm gegen die Personalnot in der Pflege zu erarbeiten.



An der "Konzertierten Aktion Pflege" sollen sich unter anderem die Länder, Arbeitgeber und Gewerkschaften, Kirchen und Wohlfahrtsverbände, Krankenkassen und Betroffenenverbände beteiligen. Ziel ist es, binnen eines Jahres konkrete Pläne zu entwickeln, wie mit attraktiveren Arbeitsbedingungen mehr Fachkräfte zu gewinnen sind. Die Koordination hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Beteiligt sind auch Familienministerin Franziska Giffey und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD). In der Alten- und Krankenpflege sind bundesweit rund 35 000 Stellen für Fachkräfte und Helfer offen./sam/DP/tos