Regierung setzt Firmen Frist für faire Lieferketten

BERLIN (dpa-AFX) - Arbeitgeber, Gewerkschaften und Bundesregierung haben sich auf einen verstärkten Kampf für bessere weltweite Arbeitsbedingungen eingeschworen.



Bis zum Jahresende will die Regierung deutschen Unternehmen Zeit geben, auf die Einhaltung von Arbeitnehmerrechten bei Zulieferern etwa in Asien zu achten. Das kündigte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bei einem Festakt am Dienstag in Berlin anlässlich des 100. Geburtstags der Internationalen Arbeitsorganisation ILO an. "Wenn zu wenig passiert, wird es zu Verpflichtungen kommen", versicherte Heil.

Überprüft werden solle dann, "wie weit wir mit freiwilligen Übereinkünften gekommen sind", sagte Heil. So sei es in der Regierung vereinbart. Das Ziel sind sogenannte faire Lieferketten - Firmen sollen also sicherstellen, dass Arbeitnehmer etwa in Asien ausreichend verdienen, nicht zu lange arbeiten und Betriebsräte wählen können.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier forderte, von Digitalkonzernen mehr Steuermittel einzutreiben, damit bessere Bedingungen für Arbeitskräfte auch im digitalen Umbruch finanziert werden können. Digitalunternehmen sollten Gewinne nicht in Steueroasen verschieben dürfen, sagte Steinmeier. "Und da, wo das noch stattfindet, muss das beendet werden."

Denn für die Durchsetzung der Arbeitnehmerrechte im digitalen Umbruch seien mehr öffentliche Investitionen nötig, so Steinmeier. Diese müssten auch finanziert werden können. Arbeitsnormen sollten in der digitalen Klick-Ökonomie nicht nach unten gedrückt werden.

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer forderte die Förderung von Bildung auch in ärmeren Ländern. "Die Bildung ist der Schlüssel, dass man Arbeitsstandards annähernd wie in Europa in anderen Ländern der Welt hinkriegt." DGB-Chef Reiner Hoffmann erinnerte daran, dass die ILO auch lebenslanges begleitendes Lernen seit den 70er Jahren einfordert. "Es wird höchste Zeit, dass wir das umsetzen." ILO-Generaldirektor Guy Ryder sagte, angesichts weit verbreiteter Unsicherheit müsse mehr soziale Gerechtigkeit geschaffen werden.

Die ILO (International Labour Organization) wurde nach dem Ersten Weltkrieg im Rahmen des Versailler Friedensschlusses geschaffen - Friede, so der Gedanke dahinter, könne es nur bei verbreiteter sozialer Gerechtigkeit geben. Vertreten sind heute 187 Staaten, aber auch Arbeitgeber und Gewerkschaften. Hunderte Empfehlungen und internationale Konventionen wurden auf den Weg gebracht.

Steinmeier schilderte, wie autoritäre Regierungen sich von der in Genf angesiedelten Organisation durchaus unter Druck gesetzt fühlen. Das Apartheidregime in Südafrika war etwa aus der ILO ausgestiegen, um einem drohenden Stimmentzug zuvorzukommen. Und der damalige polnische Gewerkschaftsführer Lech Walesa protestierte 1981 beim damaligen ILO-Kongress in Genf gegen die Verhängung des Kriegsrechts in Polen.

Ob beim Abbau von wertvollen Bodenschätzen für internationale Produkte in Afrika oder bei der Textilproduktion in Asien - immer wieder werden Sozialstandards verletzt. Immer wieder zeigt sich, dass auch ILO-Normen nicht eingehalten werden. Millionen Männer, Frauen und Kinder werden weltweit ausgebeutet - in der Landwirtschaft, in Minen, Fabriken oder Privathaushalten. Heil forderte, Kernarbeitsnormen müssten wirksam umgesetzt werden. "Es geht um Kampf gegen Kinderarbeit, Kampf gegen Zwangsarbeit."/bw/DP/edh