Regierung senkt Konjunkturprognose - Altmaier: 'Weckruf'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung erwartet ein deutlich schwächeres Wirtschaftswachstum in Deutschland.



Sie rechnet in diesem Jahr nur noch mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 0,5 Prozent, statt wie bisher mit 1,0 Prozent. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sprach am Mittwoch in Berlin von einem "Weckruf". Die Politik müsse darüber nachdenken, wie sie Wachstum anregen könne. Altmaier sprach sich für strukturelle Entlastungen bei Steuern, Abgaben und Bürokratie aus. Er schlug außerdem ein Moratorium für Maßnahmen vor, die zur Belastung der Wirtschaft führten./hoe/DP/fba