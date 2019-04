Regierung plant mit 'Digitalsteuer' Totalüberwachung

Währinger Straße 318, 1090 Wien (ots) - Der Aufenthaltsort aller Nutzerinnen undNutzer soll sieben Jahre lang gespeichert werden.Der Aufenthaltsort aller Nutzerinnen und Nutzer soll sieben Jahre langgespeichert werden. Statt Österreich im Spitzenfeld der IT-Nationen zuplatzieren, wird dem Land ein Ehrenplatz neben Russland, China und dem Irangesichert."Die Bundesregierung hebelt unter dem Vorwand, eine Digitalsteuer einzuführen,um sogenannte Internetgiganten stärker zu besteuern, die Grundrechte derBürgerinnen und Bürger aus. Sie schafft hiermit gigantische Datensilos fürWerbefirmen und ebnet gleichzeitig der Totalüberwachung und der Bespitzelung derösterreichischen Bevölkerung den Weg. Der heute vom Finanzministeriumveröffentlichte Entwurf zum Digitalsteuergesetz 2020 ist alsTotalüberwachungsgesetz zu bezeichnen und schlichtweg desaströs", zeigt sichISPA Generalsekretär Maximilian Schubert schockiert vom vorliegenden Entwurf.Der Gesetzesentwurf sieht vor, Unternehmen stärker zu besteuern, die Nutzerinnenund Nutzern mit österreichischer IP-Adresse digitale Werbeformen wieBannerwerbung oder Suchmaschinenwerbung anzeigen. Neben der IP-Adresse sollenauch Ortungsmöglichkeiten wie Geotargeting oder Geolokation zum Einsatz gebrachtwerden. Diese Daten müssen dann von den Werbefirmen aus steuertechnischenGründen sieben Jahre lang gespeichert werden. "Es macht mich völlig sprachlos,dass die Regierung mittels dieser Totalüberwachung derart riesige Datensilosanordnet und somit letztlich die Daten aller Österreicherinnen und Österreicheran Werbeunternehmen verkauft. Sollten diese Daten in die falschen Hände geraten,ist Missbrauch Tür und Tor geöffnet und das Schadenspotenzial nicht absehbar.Ohne zu übertreiben sehen wir hier Verhältnisse auf die österreichischenNutzerinnen und Nutzer zukommen, die weit über die vom Europäischen Gerichtshofaufgehobene Vorratsdatenspeicherung hinausgehen und die sich kaum von digitalenÜberwachungsmaßnahmen unterscheiden, die wir aus Russland, China oder dem Irankennen", stellt Schubert eine ernüchternde Prognose."Die vorgesehene Speicherpflicht verstößt klar gegen nationales wieinternationales Recht und steht im offenen Widerspruch zurEU-Datenschutzgrundverordnung. Der Entwurf ist daher zurückzuziehen. Es mussoffengelegt werden, wessen Interessen in den Entwurf eingeflossen sind und wieein derartiger Vorschlag seinen Weg in den offiziellen Begutachtungsentwurffinden konnte ", fordert Schubert Aufklärung.Über ISPADie ISPA - Internet Service Providers Austria ist der Dachverband derösterreichischen Internetwirtschaft. Sie wurde 1997 als eingetragener Vereingegründet und vertritt rund 220 Mitglieder aus den Bereichen Access, Content undServices u. a. gegenüber Politik, Verwaltung und anderen Gremien. Ziel der ISPAist die Förderung des Internets sowie die Kommunikation der Marktteilnehmeruntereinander.Kontakt:ISPA Internet Service Providers AustriaJonas Müller+43 1 4095576presse@ispa.atwww.ispa.atTwitter: @ispa_atFacebook: /ISPA.InternetServiceProvidersAustriaOriginal-Content von: ISPA Internet Service Providers Austria, übermittelt durch news aktuell