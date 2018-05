Regierung ihrer Majestät Königin von England bucht über HRS (FOTO)

Köln / London (ots) -Die Crown Commercial Services (CCS), die Agentur für Handel undBeschaffung der britischen Regierung, hat HRS als bevorzugtenDienstleister rund um die Hotelbuchung ausgewählt. Die Reisenden desöffentlichen Sektors ihrer Majestät profitieren somit von attraktivenHotelraten, die HRS weltweit mit mehreren Häusern verhandelt hat. HRSbindet seine angeschlossenen Hotels exklusiv in die neueOnline-Buchungslösung der britischen Regierung ein. Hinter denReiseaktivitäten des öffentlichen Sektors in Großbritannien stecktdas größte Reisevolumen des Landes.Neben dem reinen Suchen und Buchen von Hotels über Desktop undmobile Apps unterstützt HRS die Geschäftsreisenden der Regierungihrer Majestät mit innovativen Bezahllösungen. ManuelleReisekostenabrechnungen werden überflüssig und der Abrechnungsprozesseinfacher und weniger fehleranfällig. Laut öffentlicherBekanntmachung hat "CCS eine Beschaffungsstrategie entwickelt, umalle Ausgaben im Rahmen eines Handelsabkommens zu bündeln undSkaleneffekte auf die Gesamtausgaben des öffentlichen Sektors fürReise- und Hotelbuchung zu maximieren." Diesem Anspruch wurde HRSgerecht.Zunehmend vertrauen globale Konzerne auf die Lösungen von HRS rundum die Hotelbuchung - in die rund 3.000 Kunden reihte sich etwajüngst der Siemens-Konzern ein. Seit 2006 betreut HRS auch einewachsende Anzahl von Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich:"In den vergangenen Jahren haben wir einer Vielzahl Unternehmen zuEinsparungen im Millionenbereich verholfen. Es ist uns eine großeEhre, nun auch für die Regierung arbeiten zu dürfen", sagt DouglasGreen, als Managing Director verantwortlich bei HRS für UK undIrland. "Wir erwarten, dass auch Reisende der Regierung zunehmendonline oder mobil buchen werden, wenn sie sehen, wie einfach diesgeht."Ansprechpartner für die Medien:Björn ZimmerSenior PR ManagerPhone +49 221 2077 5104E-Mail presse@hrs.deOriginal-Content von: HRS - Hotel Reservation Service, übermittelt durch news aktuell