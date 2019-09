Regierung einigt sich auf Paket für mehr Tier- und Umweltschutz

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

BERLIN (dpa-AFX) - Nach langem Streit hat sich die Bundesregierung auf ein umfassendes Paket für mehr Tier- und Umweltschutz in der Landwirtschaft geeinigt.



An diesem Mittwoch werde das Kabinett in Berlin dazu drei Beschlüsse fassen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Regierungskreisen: das Tierwohlkennzeichen von Agrarministerin Julia Klöckner (CDU), das Insektenschutz-Programm von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), in dem es auch um den Ausstieg aus dem Unkrautgift Glyphosat geht, sowie eine Umschichtung der EU-Agrarsubventionen, so dass mehr Geld für die Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft zur Verfügung steht.

Um Details hatten Umwelt- und Landwirtschaftsministerium gerungen, seit die schwarz-rote Koalition ihre Arbeit aufgenommen hat - beide Ministerinnen hatten früh Vorschläge gemacht.

Mit Hilfe des Tierwohllabels sollen Supermarktkunden Schweinefleisch aus besserer Tierhaltung an einem staatlichen Logo erkennen können. Bei Glyphosat gab es Ärger um das Ausstiegs-Tempo und Ausnahmen, insgesamt sind schärfere Regeln für den Pestizideinsatz ein Streitthema. Die Änderung in der Verteilung der EU-Agrarsubventionen hatte Klöckner zunächst nicht geplant./ted/DP/nas