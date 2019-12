Regierung: Batteriezellenwerk in Kaiserslautern dürfte kommen

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

MAINZ/KAISERSLAUTERN (dpa-AFX) - Am Opel-Standort Kaiserslautern dürfte ein Batteriezellenwerk entstehen.



Die EU-Kommission in Brüssel habe staatlichen Förderungen für Projekte hin zu einer Batterie-Wertschöpfungskette zugestimmt, sagte eine Sprecherin der Staatskanzlei am Montag in Mainz in Mainz. Weitere Details zu Kaiserslautern wollten die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) am Dienstag vorstellen. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.