Berlin (ots) - Michael Müller schloss mit seinem Besuch an den"Runden Tisch Startups" an, um den engen Kontakt weiter fortzusetzen.Im Zentrum des Besuchs stand der Austausch zu datenbasierten Lösungenfür On-Demand Mobilität. "Um die Mobilitätswende in Stadt und Landerfolgreich umzusetzen, braucht es einen starken und qualitativhochwertigen Nahverkehr. Hier sind neue Lösungen gefordert, allemvoran flexible Shuttle-Systeme als Ergänzung zu Bus und Bahn" erklärtMaxim Nohroudi, Co-CEO von door2door, "es geht also um einenNahverkehr, so komfortabel wie das eigene Auto."Der Regierende Bürgermeister unterstrich die Bedeutung einesinnovativen ÖPNV: "Berlin versteht sich als Smart City und testetverstärkt neue Formen der Mobilität. Ich hoffe, dass door2door auchweiterhin wichtige Beiträge leistet, damit sich Berlin iminternationalen Wettbewerb an die Spitze setzen kann."In dem 1,5-stündigen Gespräch informierte sich Müller überaktuelle Forschungsaktivitäten des Unternehmens, die Situation aufdem Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte sowie die nächsten Trends imBereich Mobilität. "Wir sind uns einig, dass door2door und Berlingemeinsam spannende Projekte umsetzen können. Einige konkrete Themenhaben wir heute gemeinsam identifiziert", erklärt Maxim Nohroudi.