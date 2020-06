Regieren am Limit - Arbeitsminister Hubertus Heil gewährt WDR-Team exklusive Einblicke

Köln (ots) - Die Coronakrise trifft den Arbeitsmarkt mit brutaler Härte. Für mehr als zehn Millionen Menschen musste Kurzarbeit beantragt werden, Hunderttausende verloren ihren Job. Es droht die schwerste Rezession der Nachkriegszeit.Am Montag, 22. Juni 2020, 23:30 - 00:15 Uhr (45 Minuten), zeigt Das Erste den WDR-Film "Regieren am Limit - Ein Minister, das Virus und der Kampf um Arbeitsplätze".Die Autoren Benjamin Braun und Maike von Galen (Redaktion: Markus Zeidler) konnten Arbeitsminister Hubertus Heil drei Monate exklusiv mit der Kamera begleiten und beobachten, wie er dagegen kämpft, dass das Virus am Ende auf dem Arbeitsmarkt stärker wütet als auf den Intensivstationen.Ein Blick hinter die Regierungskulissen in einer außergewöhnlichen Krisenzeit.Hinweis: Journalist*innen, die für den Vorführraum freigeschaltet sind, haben schon ab Samstagmorgen (20. Juni 2020, voraussichtlich 8.00 Uhr) die Möglichkeit, den Film vorab in der WDR Presselounge (www.presse.wdr.de) und im Vorführraum des Presseservices Das Erste zu sehen.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Ihre Fragen - auch zur Freischaltung für den Vorführraum - richtenSie bitte an:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.wdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4624429OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell