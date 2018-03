Regenwasser als Scheibenwischwasser - clevere Idee von zwei Geschwisterkindern (VIDEO)

Köln (ots) -- Gewinnung von Wischwasser aus Regen - diese Idee stammt von zweiKindern und wurde kürzlich in Jülich bei "Jugend forscht"ausgezeichnet- Bei rund 290 Millionen Autos auf europäischen Straßen hätte einsolch nachhaltiges System großes Potenzial zur Wassereinsparung- Das System wurde anhand eines Ford-Modellautos präsentiert, dannwurde die Idee in einem Prototypen eines Ford S-MAX eingesetztDiese Idee könnte in Zukunft helfen, Milliarden Liter Wasser zusparen: Anstatt einfach nur Regentropfen von der Windschutzscheibeabzuwischen, könnten unsere Fahrzeuge das Regenwasser auffangen undfür die Scheibenreinigung verwenden.Die Geschwister Daniel (11 Jahre) und Lara (9 Jahre) waren letztenSommer mit ihren Eltern im Auto unterwegs. Als ihr Vater Gerd währendder Fahrt die Frontscheibe mit Wischwasser reinigen wollte, war derBehälter leer - und die Windschutzscheibe wurde zusehendsschmutziger. Da kam den beiden schlauen Kindern die Idee, einfachRegentropfen aufzufangen, um das auf diese Weise gewonnene Wasser beiBedarf wiederzuverwenden. Dieser geniale Einfall gewann kürzlich denersten Preis bei der Regionalausscheidung von "Jugend forscht" inJülich. Zunächst wurde das System bei einem Ford-Modellautovorgeführt, dann haben Ford-Ingenieure die Idee in einem echten FordS-MAX eingesetzt.Details erfahren Sie im folgenden Video, in dem auch die beidenkleinen Nachwuchsingenieure persönlich zu Wort kommen:https://www.youtube.com/watch?v=X5IreuF-tOY&feature=youtu.beEuropäische Autofahrer verbrauchen jährlich rund 20 LiterWischwasser pro Fahrzeug, um ihre Scheiben sauber zu halten. Mit 291Millionen registrierten Autos auf europäischen Straßen würde einnachhaltiges System, wie es sich Daniel und Lara ausgedacht haben,insgesamt fast sechs Milliarden Liter Wasser pro Jahr einsparen."Es gab einen Wolkenbruch. Überall war Wasser - außer im leerenVorratsbehälter unseres Autos. Meine Schwester und ich fanden dassehr lustig, und dann hatten wir die Idee, einfach das Regenwasser zusammeln und zu verwenden", sagte der 11-jährige Daniel aus Jülich."Wir konnten nicht glauben, dass niemand zuvor an so etwas gedachthatte", fügte die 9-jährige Lara hinzu. "Um es auszuprobieren, habenwir unser Spielauto und die Pumpe von unserem Aquarium benutzt. Miteinem zusätzlichen Filtersystem haben wir dafür gesorgt, dass dasWasser sauber war. Das hat sehr gut funktioniert."Als Ford-Ingenieure von der Idee hörten, waren sie sofortfasziniert und boten an, ein richtiges Testsystem in einen echtenFord S-MAX zu installieren. Um das Wasser zu sammeln, wurde der Bodender Windschutzscheibe und der Vorratsbehälter mit Gummischläuchenverbunden."Daniels und Laras Idee erscheint naheliegend - doch es hat dieseneinen Moment des Einfallsreichtums gebraucht, um eine geradezugeniale Lösung zu erfinden. In weniger als fünf Minuten Regen ist derWischwasserbehälter voll", sagte Theo Geuecke, Supervisor, BodyExterior Hardware, Ford of Europe.Die Wassernutzung durch Fahrzeuge wird voraussichtlich zunehmen,da zusätzliche Kameras und Sensoren ebenfalls sauber gehalten werdenmüssen. Die Ingenieure von Ford arbeiten bereits daran, Wasser durchRegen und Kondenswasser einzufangen, einschließlich der Möglichkeit,Feuchtigkeit aus der Luft zu gewinnen und in Trinkwasserqualität zufiltern. Details hierzu finden Sie unter: http://ots.de/ZWGYMKFord-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.de.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell