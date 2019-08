Regenwald-Brände: Brasilianischer Gouverneur sieht kein großes Ausmaß

CUIABá (dts Nachrichtenagentur) - Der Gouverneur des brasilianischen Bundesstaates Matto Grosso, Mauro Mendes, hält das Ausmaß der Brände im Regenwald für vergleichbar mit den Vorjahren. "Wenn ich die Anzahl der Feuer sehe, dann kann ich sagen: Es ist wie in den letzten Jahren", sagte Mendes der "Bild-Zeitung" (Freitagsausgabe). Eine Mitverantwortung der heutigen Regierung Brasiliens unter Präsident Jair Bolsonaro weist Mendes, dessen Amt mit der eines Ministerpräsidenten in Deutschland vergleichbar ist, zurück.

"Ich kam vor 40 Jahren nach Mato Grosso. Vom ersten Jahr an sah ich Feuer in viel größeren Anteilen als die Feuer dieses Jahres. Und Bolsonaro gab es damals nicht in der Politik", so der Gouverneur von Matto Grosso weiter. Er erklärt zudem, dass 63 Prozent seines Bundesstaats erhalten seien wie vor 500 Jahren, "als Brasilien entdeckt wurde". Hilfe sei als "ein Akt der Solidarität" willkommen, sagte Mendes der "Bild-Zeitung". Die Frage, warum Bolsonaro dagegen Hilfen des G7-Gipfels abgelehnt habe, konnte er nicht beantworten.

Foto: über dts Nachrichtenagentur