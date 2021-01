Regent Pacific: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Regent Pacific, die im Segment "Arzneimittel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 08.01.2021, 12:50 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 0.188 HKD.

Regent Pacific haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 5 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 5 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Regent Pacific-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,12 HKD. Der letzte Schlusskurs (0.188 HKD) weicht somit +56,67 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (0,17 HKD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+10,59 Prozent Abweichung). Die Regent Pacific-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Regent Pacific-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Regent Pacific haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 48,8 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Regent Pacific damit 39,29 Prozent über dem Durchschnitt (9,51 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt 14,26 Prozent. Regent Pacific liegt aktuell 34,54 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Regent Pacific?

Wie wird sich Regent Pacific nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Regent Pacific Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Regent Pacific Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken