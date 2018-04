Regenjacken-Test 2018: Nur fünf von zwölf Jacken halten wirklich dicht

Berlin (ots) - An 121 Tagen im Jahr regnet es in Deutschland -also fast jeden dritten Tag (Quelle: Wetter.de)! Gerade imunvorhersehbaren April ist es umso wichtiger, den richtigenRegenschutz zu finden.Die Redaktion von Gartencenter.de hat Regenjacken dem Härtetestunterzogen. Ergebnis des großen Regenjacken-Tests: Nur fünf von zwölfRegenjacken halten wirklich dicht!- Wer den besten Regenschutz möchte, muss tief in die Taschegreifen: Testsieger ist die Regenjacke "Jack Wolfskin Topaz Men"zum stolzen Preis von 186 Euro.- Insgesamt konnten vor allem die Modelle der teurerenOutdoormarken am meisten überzeugen: Wer zu Jack Wolfskin, TheNorth Face oder Vaude greift, bleibt auf jeden Fall trocken.- Das günstigste Modell "Cox Swain Damen Regenjacke" hat dasSiegel "Preis-Leistungs-Sieger" ergattert und überzeugte nebeneinem Spottpreis von 20 Euro mit geringem Gewicht von 255 Gramm,aber nur ausreichendem Schutz gegen leichten Regen.- Aber nicht auf alle Markennamen sollten Kunden sich verlassen:Alle getesteten Jacken bekannter Sportmarken wie PUMA oderAdidas fielen in puncto Wasserdichtigkeit durch.Eines stand fest, nachdem die Gartencenter.de-Redaktion zwölfRegenjacken getestet hat: Regenjacke ist nicht gleich Regenjacke. Dasverblüffende Ergebnis: Nicht einmal die Hälfte der Tester haben denTest trocken überstanden!"Offenbar reicht es für einige Hersteller, wenn eine Jacke denTräger gegen ein paar Tropfen schützt, um sie als Regenjackebezeichnen zu können", erläutert Andreas Mayer, Leiter desRegenjacken-Tests. Der Experte rät: "Achten Sie beim Kauf unbedingtauf abgedichtete Reißverschlüsse".Regenjacken-Testsieger ist vom Outdoor-Spezialisten Jack WolfskinFür Wanderer und Abenteurer ist die Männer-Regenjacke "Topaz Men"von Jack Wolfskin für 186 Euro eine lohnenswerte Investition."Abgesehen von dem etwas weiten Schnitt und dem hohen Gewichtüberzeugt diese Jacke in nahezu jeder Hinsicht", erklärt TestleiterAndreas Mayer."Die Jack Wolfskin 'Topaz Men' punktet mit komfortablem Sitz, derTräger wird optimal gegen Regen und Wind geschützt, die Kapuzeschirmt Kopf und Gesicht ab und es gibt ausreichend Taschen sowiezwei Lüftungsreißverschlüsse an den Ärmeln", fährt Mayer fort.Platz Zwei stammt ebenfalls von Outdoormarke ("The North Face")Die Damen kommen günstiger davon: Die "The North Face DamenHardshelljacke Resolve" hat es sich auf dem zweiten Platz bequemgemacht und ist mit 74 Euro weitaus billiger als die Nummer Eins."Zwar ist die Ausstattung nicht ganz so gut wie die der 'TopazMen', doch im Gegensatz zum Testsieger ist diese Jacke ansprechendergeschnitten und mit einem Gewicht von rund 390 Gramm ganze 50 Prozentleichter", verrät Gartencenter.de-Experte Mayer.Was macht eine gute Regenjacke aus?Wetterschutz, Tragekomfort, Ausstattung, Marke und Fütterung sinddie Kriterien, unter denen die Produkte von den Testern untersuchtwurden. Der Wetterschutz wurde mit 60% am höchsten gewichtet, danachder Tragekomfort mit 25% und die Ausstattung mit 15%."Haben Sie den Anspruch, dass die Jacke auch Starkregenstandhalten soll, sollte diese unbedingt eine Lasche aufweisen, dieden Reißverschluss vor direkter Wassereinwirkung schützt", so der Ratdes Experten - eine Eigenschaft, die die getesteten Jacken derOutdoor-Marken Jack Wolfskin und The North Face sowie die Damenjackevon Vaude auch besitzen.Regenjacken von anerkannten Sportmarken versagen bei starkem RegenRegenjacken von Marken wie Nike, Puma und Adidas befinden sich aufden hinteren Plätzen. "Jacken bekannter Sport-Marken sind eher etwasfür leichten Regen", verrät der Leiter des Tests. Wem nasse Klamottennichts ausmachen und Optik und Marke wichtiger sind, istbeispielsweise mit der "Nike Team Sideline"-Jacke gut bedient.Die "Adidas Core 15 Regenjacke" ist mit 50 Euro der teuersteRegenschutz in dieser Kategorie, versagt aber wie die anderen Jackender Sportmarken mit mangelhafter Wasserdichtigkeit und hat außerdemnur zwei Taschen - ohne Reißverschluss.HintergrundAuf Gartencenter.de finden Gartenfreunde Tests, Ratgeber undVergleiche rund ums Thema Garten und Freizeit. Von Algenentferner bisZeckenzange finden Gartenfreunde hier eine fundierteEntscheidungshilfe, die den Kauf erleichtert. Damit die wertvolleZeit draußen im Grünen noch schöner wird!Pressekontakt:Désirée RossaPressearbeitE-Mail: desiree.rossa@vergleich.orgTelefon: 0176 / 47170063Herausgeber dieser Pressemitteilung:Gartencenter.de | Ein Portal der VGL Verlagsgesellschaft mbHKöpenicker Straße 126D-10179 BerlinWeb: http://www.gartencenter.de/test/URL zum Test: http://www.gartencenter.de/test/regenjacke/Original-Content von: Gartencenter.de, übermittelt durch news aktuell