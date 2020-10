Regeneron: Werden sie uns alle retten?

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration hat am Mittwoch das Medikament Inmazeb von Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:REGN) für die Behandlung von Ebola bei Erwachsenen und Kindern zugelassen.

Was geschah

Inmazeb ist nach Angaben der FDA das erste Medikament, das jemals für die Behandlung der durch das Ebolavirus aus Zaire verursachten Infektion zugelassen wurde. Laut Regeneron zeigte das Medikament in einer großen Studie



