Regeneron Pharmaceuticals: Das sieht gut aus!

Die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals (WKN: 881535), einer der langfristigen Highflyer aus dem US-Biotech-Sektor, hat kürzlich ein charttechnisches Kaufsignal geliefert. Kein Wunder, denn hier stimmt fast alles.

Regeneron Pharmaceuticals ist ein US-Biotech-Unternehmen mit Hauptsitz in Tarrytown im US-Bundesstaat New York. Der Konzern ist Weltmarktführer in der Technologie zur Produktion humaner Antikörper und adressiert mit seinen Medikamenten Krankheiten wie Hypercholesterinämie, ...





