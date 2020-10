Regeneron Pharmaceuticals: Herber Rückschlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Regeneron Pharmaceuticals":

Regeneron Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:REGN) musste am Freitag einen Rückschlag in einer Studie zur Bewertung seines Antikörper-Cocktails REGN-COV2 bei hospitalisierten COVID-19-Patienten hinnehmen.

Was geschah

Ein unabhängiges Datenüberwachungskomitee empfahl, die weitere Aufnahme von Patienten, die Hochfluss-Sauerstoff oder mechanische Beatmung benötigen, auf Eis zu legen, und nannte ein mögliches Sicherheitssignal und ein ungünstiges Risiko-Nutzen-Profil zu diesem Zeitpunkt, sagte Regeneron am Freitag.

