Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: Das sollten sie zu dieser Aktie wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Regeneron Pharmaceuticals":

Regeneron Pharmaceuticals ist ein Biotechnologie-Unternehmen aus den USA. Der Wert ist in Deutschland weitgehend unbekannt. Der Handel an den Börsen geht teilweise Richtung Null, womit auch die Handelssicherheit an den deutschen Märkten weitgehend in Frage zu stellen wäre. Allerdings ist der Wert in den großen US-Indizes wie Nasdaq 100 und S&P 500 geführt. Damit steigt die Handelssicherheit deutlich an, da die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.