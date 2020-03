Regeneratives Gas treibt den Markt an / Kraftstoff CNG verdoppelt den regenerativen Anteil gegenüber dem Vorjahr / Jede zweite Tankstelle in Bayern bietet 100 Prozent Biomethan an

München (ots) - Das Jahr 2020 startet bei der klimaschonenden und regenerativenMobilität mit einem großen Satz nach vorn: Der Anteil an Biomethan imCNG-Kraftstoff hat sich gegenüber dem Vorjahr auf über 40 Prozent verdoppelt;Marktteilnehmer erwarten in Kürze einen Anteil von 50 Prozent. Auch die Anzahlder Tankstellen, die zu 100 Prozent Bio-Kraftstoff anbieten, hat sich in denletzten Monaten fast verdoppelt. Bayern liegt nach Aussage der Initiative"Bayern gibt Gas" bei dieser Entwicklung noch deutlich besser als derBundesdurchschnitt.Mit Rekord-Werten startet die CNG-Mobilität ins Jahr 2020: Noch nie war derAnteil an regenerativem Biomethan an deutschen Gas-Tankstellen höher alszurzeit. Nach Recherchen des Marktbeobachters gibgas aus München haben sichsowohl die Anzahl der Tankstellen, die komplett auf regeneratives Methan setzen,als auch die regenerativen Anteile beim Kraftstoff CNG nahezu verdoppelt."Betrug der regenerative Anteil traditionell bis ins letzte Jahr zwischen 20 und25 Prozent, so werden wir dieses Jahr voraussichtlich bei über 50 ProzentBiomethan-Anteil landen", stellt Birgit Maria Wöber von gibgas fest. Damit liegtdie klimaschonende CNG-Mobilität hinsichtlich der regenerativen Erzeugung undder CO2-Einsparung deutlich besser als die staatlich massiv geförderteElektromobilität. "Für den sofort wirksamen Klimaschutz bei der Mobilität istCNG damit der Spitzenreiter", so Wöber. Wer einen aktiven Beitrag gegen dieErderwärmung leisten will, käme an CNG-Fahrzeugen nicht vorbei. "Und das giltsowohl für Pkw als auch für Transporter, Lkw und Busse.""Mit dem aktuellen Rekordwert sind wir noch nicht an der Grenze des Machbaren",betont Wöber. Allerdings müssten manche Betreiber scheinbar durch dieÖffentlichkeit, die Kunden und auch die Politik dazu gedrängt werden. Auch fürzusätzliches Wachstum gibt es genügend Potenzial beim BioCNG. "Alleine ausüberschüssigem Stroh, dass in der Landwirtschaft als nicht nutzbarer Reststoffanfällt, könnte über das Verfahren der Verbio AG in Deutschland regenerativerGas-Kraftstoff für circa sieben Millionen Pkw erzeugt werden", berichtet Wöber.Somit könnten alleine durch diesen einen Erzeugungsweg rund zehn Prozent derdeutschen Autos fast klimaneutral unterwegs sein.Ende 2019 verkauften 190 von 838 CNG-Tankstellen zu 100 Prozent regenerativesBioCNG. Im Februar 2020 zählte gibgas schon 350 CNG-Tankstellen, die komplettauf regeneratives CNG setzten. "Mit steigender Tendenz - wir erwarten in denkommenden Wochen, dass weitere Tankstellenbetreiber auf Bio-Kraftstoffumstellen", schaut Wöber nach vorne. Liege der Biomethan-Anteil bei der Abgabean deutschen Tankstellen derzeit bei 40 bis 50 Prozent, werde in Kürze ein Wertvon dauerhaft über 50 Prozent erreicht. Zum Vergleich: 2018 betrug der Anteilregenerativen Gases für CNG-Fahrzeuge 22 Prozent (Berechnung auf Basis vonZahlen des Bafa - Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und desBiomethan-Produzenten Verbio AG) "Kein Kraftstoff kann regenerative Energieheute schon besser auf die Straße bringen als CNG", stellt Wöber fest.Nach Auskunft der Initiative "Bayern gibt Gas", sieht es in Bayern sogar nochbesser aus. Denn hier sind von insgesamt 115 CNG-Tankstellen bereits 56Standorte auf BioCNG umgestellt.Anrechnung des regenerativen Bio-Anteils durch den Gesetzgeber gefordertEin CNG-Fahrzeug, das mit Biomethan fährt, sorgt für eine CO2-Reduktion um 80bis 95 Prozent gegenüber einem mit Benzin oder Diesel betriebenen Fahrzeug."Beim Kraftstoff Biomethan aus überschüssigem Stroh erreicht einMittelklasse-Pkw CO2-Emissionen von unter 10 Gramm pro Kilometer undunterschreitet somit die EU-Grenze von 95 g/km mehr als deutlich - man ist fastklimaneutral unterwegs", rechnet Wöber vor. Leider verschließe der Gesetzgeberdie Augen vor den Fakten und belaste die CNG-Fahrzeuge unzulässig mitCO2-Emissionen, die hinsichtlich der Klimawirkung gar nicht anfallen. "Dereinzige Antrieb, bei dem 50 Prozent Regenerativ-Anteil in der Praxis erreichtwerden, wird in Deutschland deutlich benachteiligt - hier ist endlich einUmsteuern notwendig", fordert die Initiative "Bayern gibt Gas", in der sichTankstellenbetreiber zusammengeschlossen haben.Über uns:"Bayern gibt Gas!" ist eine Kampagne des "Landesinitiativkreises ErdgasMobilität(LIK) Bayern", einem Zusammenschluss bayerischer Energieversorger und Partner,um die CNG-/LNG-Mobilität im Frei¬staat weiter zu fördern. "Bayern gibt Gas!"soll private und gewerbliche Fahrzeuge mit CNG-/LNG-Antrieb als klimaschonende,wirtschaftliche und zukunftsweisende Alternative bekannt machen, um ihre Zahlauf Bayerns Straßen zu erhöhen. Das neue Internetportal www.bayern-gibt-gas.destellt dazu umfassende Informationen und Fakten rund um die umweltschonendeMobilität mit CNG und LNG bereit. Der LIK Bayern sieht seine Aufgabe in deraktiven Imagebildung, Steigerung der Bekanntheit sowie der Förderung derregionalen Vermarktung von CNG und LNG aus Erdgas, Biomethan und Methan ausÖkostrom (PowertoGas) als Kraftstoff in Bayern.Pressekontakt:Birgit Maria WöberTel: 089-42 52 91 21Fax: 089-43 52 91 31info@gibgas.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/128622/4536040OTS: Bayern gibt Gas!Original-Content von: Bayern gibt Gas!, übermittelt durch news aktuell