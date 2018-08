"Regeneration im Eiltempo": 3sat-Doku und "scobel - Der Körper als Arzt" in "Wissenschaft am Donnerstag" (FOTO)

Mainz (ots) -Donnerstag, 16. August 2018, ab 20.15 UhrErstausstrahlungenWie werden Profi-Sportler so schnell wieder fit? Und was könnenHobby-Sportler davon lernen? Die Dokumentation "Regeneration imEiltempo" von Christian Bock, die 3sat am Donnerstag, 16. August2018, 20.15 Uhr, in Erstausstrahlung zeigt, stellt verschiedeneForschungsansätze zum Thema Regeneration vor. Im Anschluss, um 21.00Uhr, folgt im Rahmen von "Wissenschaft am Donnerstag" der3sat-Wissenstalk "scobel - Der Körper als Arzt" über das ThemaSelbstheilung.Was geschieht nach großer Belastung im Körper, wenn die Muskelnschlapp sind, die Blutwerte am Boden und Gelenke und Faszienschmerzen? In dem vom Innenministerium geförderten "RegMan"-Projektmehrerer deutscher Universitäten untersuchen Wissenschaftler dieWirkung von Massage, Kältetherapien, Muskeldehnung oderEiweißpräparaten. Die Dokumentation begleitet neben dem"RegMan"-Projekt auch ein Medizintechnik-Unternehmen: Es installierteinen sensorbasierten Trainingsmonitor bei den Handballprofis des MTMelsungen, um Fitnessdaten und Regenerationsbedürftigkeit abzufragen.Noch einen Schritt weiter geht Professor Hanno Felder ausSaarbrücken: Mittels Spannungsmessungen will er Muskeln zum Sprechenbringen - sie sollen melden, wenn die Belastung zu stark wird.Um 21.00 Uhr diskutieren Gert Scobel und seine Gäste in "scobel -Der Körper als Arzt" (Erstausstrahlung) wie Regeneration undSelbstheilung des Körpers funktionieren. Gert Scobels Gäste sind dieLeiterin der Arbeitsgruppe "Placebo Research" am Institut fürMedizinische Psychologie an der Ludwig-Maximilians-UniversitätMünchen, Karin Meißner, Gesundheitsforscher Tobias Esch undPsychiater und Resilienzforscher Klaus Lieb.In 3sat steht der Donnerstagabend im Zeichen der Wissenschaft: Umjeweils 20.15 Uhr beleuchtet die Dokumentation relevante Fragen ausNatur- und Geisteswissenschaften, Kultur und Technik. Im Anschluss,um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema.Weitere Informationen unter: https://ly.zdf.de/7XT/Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/regenerationimeiltempohttps://presseportal.zdf.de/presse/scobel3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell