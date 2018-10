Regency Centers: Heikles Investment oder sichere Bank?

Per 31.10.2018, 10:38 Uhr wird für die Aktie Regency Centers am Heimatmarkt New York der Kurs von 64,88 USD angezeigt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Regency Centers auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 13 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Regency Centers-Aktie sind 6 Einstufungen "Buy", 7 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Regency Centers aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (1 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 67 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (64,8667 USD) ausgehend um 3,29 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Regency Centers von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Regency Centers-Aktie ein Durchschnitt von 60,95 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 64,8667 USD (+6,43 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 64,38 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,76 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Regency Centers ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Regency Centers erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Regency Centers liegt mit einem Wert von 30,12 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 69 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Real Estate" von 97,03. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".