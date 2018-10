Regency Centers: Da muss man staunen!

Weitere Suchergebnisse zu "FIRST ASSET MSCI E":

Der Kurs der Aktie Regency Centers steht am 10.10.2018, 07:19 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 64,06 USD.

Regency Centers haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Regency Centers wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 6 Buy, 6 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Das Kursziel für die Aktie der Regency Centers liegt im Mittel wiederum bei 66,45 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 64,05 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 3,75 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Regency Centers insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 33,38 und liegt mit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Real Estate) von 99,65. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Regency Centers auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Die Regency Centers ist mit einem Kurs von 64,05 USD inzwischen -0,91 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf +4,66 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.