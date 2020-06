Regelrechtes Blutbad bei Deutsche Lufthansa!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Kursentwicklung von Deutsche Lufthansa treibt den Aktionären heute Tränen in die Augen. Denn die Aktie erleidet ein Minus von rund drei Prozent. Damit verbilligen sich die Anteilsscheine auf nur noch 11,48 EUR. Müssen die Bullen nur kurz durchschnaufen oder haben die Bären das Kommando übernommen?

Die Technik bleibt trotz dieses Abschlags positiv. Denn entscheidende Widerstände sind unverändert in Schlagdistanz. So fehlen bis zum 4-Wochen-Hoch aktuell nur rund rund neun Prozent. Bisher liegt dieser Bestwert bei 12,56 EUR. Es herrscht also Hitchcock-Atmospäre.

Turnaround-Spezialisten könnten die Korrektur zum spekulativen Einstieg nutzen. Immerhin bekommen Sie einen ordentlichen Nachlass. Wer ohnehin auf der Baisse-Seite engagiert ist, dürfte sich heute über weitere Gewinne freuen.

