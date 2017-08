In der Regel glücklich: FUN CUP (FOTO)

Bremen (ots) -FUN FACTORY launcht die Menstruationstasse FUN CUP und schenktallen Frauen ein ganz neues Körpergefühl und eine sorgenfreiePeriode. Mit dem FUN CUP erweitert der Sextoy-Hersteller den SexualHealth Produktbereich.Wir Frauen achten darauf was wir einkaufen, essen, tragen, womitwir uns schminken und was wir unserem Körper und der Umwelt so alleszumuten. In allen Lebenslagen sind wir sehr darauf bedacht, nur dasBeste zu wählen: Wenn möglich vermeiden wir es unseren Körper undauch die Natur unnötig chemischen Stoffen, Parabenen oder Plastikauszusetzen, und entscheiden uns immer häufiger für Produkte aufNaturbasis. In allen Lebenslagen. Immer.Fast.Denn einen wichtigen Aspekt des weiblichen Körpers nehmen sehrviele Frauen unreflektiert hin und empfinden ihn eher lästig alsalles andere: Die Periode. Wenn sie sich ankündigt, wird schnell einTampon oder eine Binde ausgepackt und Frau hofft, dass sie möglichstschmerzfrei und ohne viel Aufsehen vorübergehen mag.Dabei bestehen Monatshygieneartikel wie Tampons und Binden ausgebleichter Baumwolle, hinterlassen Rückstände in der Vagina undtrocknen die Intimflora aus. Weiterhin produziert eine Frau mitdiesen Wegwerfartikeln im Laufe ihres Lebens 115 bis 140 KilogrammAbfall.FUN FACTORY hat es sich daher zum Ziel gesetzt, die Periode ausder Tabuzone zu holen und Frauen das nötige Wissen undSelbstbewusstsein für einen offenen Umgang mit ihrer Periode zugeben. Dem norddeutschen Unternehmen ist es ein wichtiges Anliegen,Frauen vor Augen zu führen, dass ihre Periode so viel mehr als einwiederkehrendes Ärgernis ist:Die monatliche Blutung zeigt uns Frauen, was für ein Meisterwerkunser Körper Monat für Monat vollbringt und sie versichert uns, dassalles in Ordnung ist.Um dieses Ziel zu erreichen, hat FUN FACTORY als ersten Schritteine Menstruationstasse entwickelt, die den Umgang mit der Periodenicht nur vereinfacht, sondern auch dem Körper wirklich guttut undihn unterstützt: In der Regel glücklich mit FUN CUP!Was kann FUN CUP?FUN CUP ist eine Menstruationstasse, die bis zu 12 Stundengetragen werden kann. Je nach Stärke der Periode kann jede Frau ganzunbesorgt durch den Tag kommen und den Cup und somit auch ihrePeriode ganz einfach vergessen. Kein Planen mehr für den Wechseleines Tampons oder einer Binde. Mit dem FUN CUP kann der Alltaggenauso gestaltet werden wie sonst auch: Joggen, Tanzen, Schwimmen,Wandern. Durch seine ergonomisch geschwungene Form passt sich FUN CUPperfekt dem Inneren einer jeden Frau an.FUN CUP besteht zu 100% aus medizinischem Silikon - einemhypoallergenen körperfreundlichen Material - leicht zu reinigen undnicht porös, gibt Bakterien keine Chance und kann somit bedenkenlosTag für Tag getragen werden.Und das Beste: FUN CUP ist vegan und wiederverwendbar für bis zu10 Jahre.Erhältlich ist FUN CUP in den Größen A und B. A eignet sich in derRegel für leichte Tage, junge Frauen oder diese, die noch kein Kindzur Welt gebracht haben. B eignet sich für stärkere Tage und Frauen,die bereits ein Kind zur Welt gebracht haben.Die Vorteile auf einen Blick:- FUN CUP kann bis zu 12 Stunden getragen werden- 100% medizinisches Silikon- Vegan- Leichte Reinigung- Wiederverwendbar bis zu 10 Jahre- Kein Austrocknen der IntimfloraWieso FUN CUP von FUN FACTORY?Seit über 20 Jahren beschäftigt sich FUN FACTORY eingehend mit derAnatomie der Frau und entwickelt Sextoys, die so ergonomisch geformtund ausgereift sind, dass sie Frauen auf der ganzen Welt begeistern.Das norddeutsche Unternehmen geht nun einen Schritt weiter und setztsich immer intensiver auch mit der Gesundheit der Frau auseinander.Produkte wie SMARTBALLS zur Stärkung der Beckenbodenmuskulatur sindschon lange im Sortiment des Sexual Health Bereichs. FUN CUP ist nunder nächste logische Schritt im Sortiment, hinter dem das gesamteUnternehmen geschlossen steht. Mit dem Ziel das beste Ergebnis zuerzielen, wurde viele Monate nach der perfekten Form geforscht, eheFUN CUP in Produktion gehen konnte. Mit dem Launch des Produkts, istes FUN FACTORY auch ein wichtiges Anliegen zur Enttabuisierung derPeriode beizutragen und Frauen auf der ganzen Welt einen positivenund selbstbewussten Umgang mit ihrer Menstruation zu ermöglichen.Weitere Infos rund um FUN CUP finden Sie hier: http://ots.de/eOzxrAbdruck honorarfrei. Um Beleg wird gebeten.Hochauflösendes Bildmaterial stellen wir Ihnen gerne auf Nachfragezur Verfügung.Über die FUN FACTORY GmbH:Die FUN FACTORY, einer der größten Hersteller von ästhetischen undstilvollen Lovetoys aus Silikon in Europa, hat ihren Firmensitz inBremen direkt an der Weser. Von der ersten Zeichnung über das Designund die technische Umsetzung bis zur Fertigung der Toys - die Trendsund Neuheiten der Branche sind und bleiben "Made in Germany" undkommen direkt aus der Hansestadt. Hier wurde 1996 die FUN FACTORY
GmbH von Dirk Bauer und Michael Pahl gegründet. 2003 entstand das
erste Tochterunternehmen der FUN FACTORY in den USA. Heute verfügt
das Unternehmen weltweit über 150 Mitarbeiter und beglückt mit seinen
Produkten Kunden auf der ganzen Welt.