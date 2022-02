Der Refurbished-Spezialist RECOMMERCE stärkt sein Kapital indem er sich mit großen französischen Industriekonzernen zusammenschließt

Gentilly, Frankreich (ots/PRNewswire) -Recommerce ist seit 2009 einer der Vorreiter im Bereich der Wiederaufbereitung und hat beschlossen, sein Kapital zu konsolidieren, indem es sich an französische Industriekonzerne von internationaler Bedeutung anlehnt.Die Angliederung[1] wird von United.b (Boulanger, Electro Dépôt, Hifi, Krëfel...) an der Seite von Bouygues Telecom, und anderen industriellen Referenzakteuren koordiniert. Diese Anlehnung ist Gegenstand exklusiver Verhandlungen unter der Bedingung der Genehmigung durch die französische Wettbewerbsbehörde "Autorité de la Concurrence".Mit dieser Finanztransaktion der Serie D und einem Rekordjahr strebt die Gruppe an, eine bedeutende internationale Technologie- und Industrieplattform zu werden, welche die Kreislaufwirtschaft mit dem Ziel eines starken Wachstums fördert.Die Geschäftstätigkeit von Recommerce besteht darin, gebrauchte Geräte von Privatpersonen und Professionals zu kaufen, sie aufzubereiten und die aufbereiteten Geräte mit Garantie weiterzuverkaufen. Mit 130 Mitarbeitenden ist Recommerce in acht Ländern vertreten. Im Jahr 2021 wächst das Unternehmen weiterhin in einem beachtlichen Tempo. Seit 2009 hat Recommerce mehr als 4 Millionen Geräte wiederaufbereitet.Mit seiner CircularX-Plattform ermöglicht Recommerce Industrieunternehmen, Einzelhändlern und Marken, vollständig in die Kreislaufwirtschaft einzusteigen und zu Wiederverkäufern zu werden. Die CircularX-Plattform bietet alle Lösungen (Argus, Software, Rückverfolgbarkeit, Routing, Logistik, usw.), um den Rückkauf, die Wiederaufbereitung und den Wiederverkauf aller Arten von Produkten zu steuern.Recommerce ist einer der führenden Anbieter für die Wiederaufbereitung von Smartphones und bietet sein Know-how auch für andere Produkttypen wie Spielekonsolen, Smartwatches, Bohrmaschinen, Tablets und Computer an, um ihnen ein zweites Leben zu ermöglichen.Diese Transaktion unterstützt somit das Engagement der historischen Aktionäre wie Bouygues Telecom und der Mitbegründer. Bouygues Telecom, der historische Aktionär von Recommerce, war seit 2009 der Vorreiter auf dem Markt für Refurbished-Telefone, indem er das Handy-Rücknahmeprogramm und später den Verkauf von Refurbished-Telefonen einführte.Pierre-Etienne ROINAT, Vorsitzender und Mitbegründer von Recommerce: "Die Allianz mit innovativen und engagierten Unternehmen ermöglicht es der Recommerce Group, ihre Wirkung zu vervielfachen: angesichts der ökologischen Notlage zu handeln und gleichzeitig auf die sinkende Kaufkraft der Verbraucher zu reagieren. Durch den Zusammenschluss mit führenden französischen Unternehmen erhalten wir eine industrielle Dynamik aufrecht, die es jedem Händler ermöglicht, ein Re-Commerce-Händler zu werden und seine gesamte Wertschöpfungskette zirkulärer und damit umwelt- und sozialverträglicher zu gestalten".Mit einem weltweiten Umsatz, der laut statista für 2023 auf über 50 Milliarden Euro geschätzt wird, wächst der Gebrauchtwarenmarkt weiterhin stark. In der Telefonbranche sind mehr als 10% der verkauften Produkte generalüberholte Smartphones (+20% zwischen 2019 und 2020).Wiederaufbereitete Smartphones sind im Durchschnitt 8-mal umweltfreundlicher als neue Smartphones. So vermeidet ein generalüberholtes Smartphone bei zweijähriger Nutzung die Gewinnung von 164 kg Primärrohstoffen und den Ausstoß von 50 kg Treibhausgasen[2].Über RecommerceDie RECOMMERCE GROUP* ist der europäische Pionier im Bereich der Wiederaufbereitung von Hightech-Produkten, insbesondere von Smartphones. Recommerce wurde 2009 gegründet und kauft gebrauchte Geräte auf, bietet Einzelhändlern, Privatpersonen und Unternehmen Lösungen für die Rücknahme von Software und Apps an, wiederaufbereitet und verkauft refurbished Geräte, darunter Smartphones und Spielkonsolen.Das Unternehmen vertreibt seine generalüberholten Produkte insbesondere unter der eingetragenen Verbrauchermarke "Recommerce©" und vertreibt sie auf www.recommerce.com sowie in zahlreichen europäischen Ländern über Händler und Telekom-Anbieter. Im Einklang mit der Logik einer verantwortungsvollen Kreislaufwirtschaft fördert das Unternehmen die Rücknahme und Wiederverwendung von Geräten durch den Einsatz von Technologien der künstlichen Intelligenz, die auf den Industriesektor angewendet werden.Recommerce wurde von Pierre-Etienne Roinat, Benoit Varin, Cédric Maucourt und Antoine Jeanjean gegründet und hat sich zu einem der führenden Anbieter für die Rücknahme und den Wiederverkauf von generalüberholten Hightech-Produkten in Europa entwickelt. Recommerce ist Mitglied des Next 40 von 2020 und des French Tech 120 von 2021 und 2022, ist nach ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert und wird derzeit nach ISO 27001 zertifiziert. Recommerce trägt das RecQ-Label - Quality Refurbishment, das erste europäische Label, das die Qualität des Endprodukts durch DEKRA bescheinigt.*RS Switzerland SA mit Sitz in Fribourg wurde in 2014 gegründet und ist die schweizerische Tochtergesellschaft von Recommerce Group. Recommerce Devices and Solutions Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg wurde in 2021 gegründet und ist die deutsche Tochtergesellschaft von Recommerce Group.Über United.bUnited.b wurde 2020 gegründet und ist ein einzigartiges Ökosystem einzigartiger Unternehmen mit 15.000 Mitarbeitenden, die in Belgien, China, Spanien, Frankreich und Luxemburg unter den Marken BOULANGER, ELECTRO DÉPÔT, HIFI INTERNATIONAL und KREFEL vertreten sind. Ausgehend von ihrem gemeinsamen Erbe und ihrer gemeinsamen DNA haben sie den Ehrgeiz, gemeinsam zu einem kulturellen Führer des "vernetzten Lebens zu Hause" in Europa zu werden.Die Unternehmen von United.b sind entschiedene Anbieter und Hersteller von Produkten und Dienstleistungen der Unterhaltungs- und Haushaltselektronik. United.b definiert seine Erfolgsfaktoren in der Zufriedenheit seiner Kunden und Mitarbeitenden, im sozialen und ökologischen Engagement und in der Omnichannel-Transformation. Die gemeinnützige Mission von United.b besteht darin, zusammenzuarbeiten, um allen Menschen dabei zu helfen, die vernetzte Welt und den Komfort im Haushalt durch eine gerechtere, nachhaltigere und gemeinsame Nutzung voll auszuschöpfen.Die Marken und Logos Recommerce© und CircularX sind eingetragen und Eigentum der Firma RECOMMERCE SOLUTIONS. Jede vollständige oder teilweise Reproduktion dieser Marken oder Logos, die ohne ausdrückliche Genehmigung erfolgt, ist im Sinne der Artikel L.713-2 ff. des Gesetzes über das geistige Eigentum verboten.1. Die angekündigte Transaktion unterliegt der Genehmigung der französischen Wettbewerbsbehörde (Autorité de la Concurrence) und ist an diese gebunden.2. Studie Januar 2022 "Evaluation de l'impact environnemental d'un ensemble de produits reconditionnés" ADEME, Erwann Fangeat- https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/5241-evaluation-de-l-impact-environnemental-d-un-ensemble-de-produits-reconditionnes.html.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1741410/Recommerce_Logo.jpgrecommerce@wellcom.frKontakt:Agentur WellcomAnnabel Fuder – Bastien Depondrecommerce@wellcom.fr+33 (0)1 46 34 60 60Original-Content von: Recommerce, übermittelt durch news aktuell