"Reform und Tradition müssen sich nicht ausschließen"/ Christlich-jüdisches Gespräch in Frankfurt

Hannover (ots) - Anlässlich des diesjährigen Reformationsgedenkenshaben sich Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz, des Rates derEvangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der Allgemeinen und derOrthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschlands bei ihrem diesjährigenTreffen heute in Frankfurt am Main mit dem Thema "Reformation, Reformund Tradition" befasst. Die Teilnehmer haben die Reformation nichtnur als innerchristliches Ereignis, sondern auch in ihrengesellschaftlichen und kulturellen Folgen gewürdigt. Dabei wurde auchdie ambivalente Wirkungsgeschichte der Reformation gerade auch mitBlick auf das christlich-jüdische Verhältnis und auf den christlichenAntijudaismus in den Blick genommen."Der reformatorische Ruf zur Umkehr als eine das ganze Lebenbetreffende Buße schließt notwendig auch das Verhältnis zum Judentummit ein", erklärte der Landesbischof der Evangelisch-lutherischenLandeskirche Hannovers, Ralf Meister. Tragischerweise hätten Luthersspäte Äußerungen zum Judentum das Einfallstor für judenfeindlicheAussagen im Protestantismus bis hinein ins 20. Jahrhundert gebildet,so Meister weiter.Bischof Dr. Ulrich Neymeyr (Erfurt) unterstrich, dass diekatholische Erinnerung an die Reformation von "einer tiefenAmbivalenz" geprägt sei. Die Reformation habe nicht nur Impulse zurErneuerung des kirchlichen Lebens gegeben, sondern auch zur Spaltungder westlichen Christenheit und zu wechselseitigen religiösen undsozialen Abgrenzungen geführt. "Erst der ökumenische Dialog dervergangenen Jahrzehnte hat den Blick dafür freigemacht, dass dieIdentität der Kirchen sich nicht in gegenseitiger Abgrenzung, sondernin der Orientierung am Evangelium bildet."Von Seiten der Rabbiner wurde ausdrücklich gewürdigt, dass die EKDsich schon im Vorfeld des Reformationsjubiläums von den antijüdischenSchriften Martin Luthers distanziert und - wie zuvor schon diekatholische Kirche - einen theologisch begründeten Verzicht auf dieso genannte "Judenmission" erklärt hat. Das sei ein weiterer,wichtiger Schritt auf dem Weg der Versöhnung von Juden und Christen.Die Beschäftigung mit der geschichtlichen Reformation führte zurFrage, wie das Verhältnis von Tradition und Reform im Judentum und imChristentum zu bestimmen ist. Rabbiner und Kirchenvertreter stimmtendarin überein, dass es nicht nur darauf ankomme, eine Tradition zubewahren, sondern sie für die Gegenwart fruchtbar zu machen. DieFrage, welche Reformen theologisch legitim sind und nach welchenKriterien Reformen durchgeführt werden können, wurde hingegen sehrunterschiedlich beantwortet.Seit 2006 treffen sich Vertreter der Allgemeinen RabbinerkonferenzDeutschland (ARK) und der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland(ORD) mit Mitgliedern der Deutschen Bischofskonferenz und des Ratesder EKD einmal jährlich zu einem ausführlichen Meinungsaustausch, andem auch das Präsidium des Deutschen Koordinierungsrates derGesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit teilnimmt.Hannover, 6. März 2017