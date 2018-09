Reform der Pflegeberufe: Mit Durchlässigkeit und zukunftsfähigen Kompetenzen die Attraktivität des Pflegeberufs steigern

Berlin (ots) - Nach langem politischen und gesellschaftlichenRingen wurden am 21.09.2018 zwei wichtige Verordnungen zumPflegeberufegesetz im Bundesrat beschlossen: die Verordnung über dieFinanzierung der beruflichen Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetzsowie zur Durchführung statistischer Erhebungen(Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung - PflAFinV) und dieAusbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe(Pflegeberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung - PflAPrV)."Damit sind zwei wichtige Hürden hin zu einer zukunftsfähigenGestaltung der Pflegeberufe genommen. Das ist vor dem Hintergrund desFachkräftemangels eine bedeutende Weichenstellung, um junge Menschenfür eine Ausbildung in der Pflege zu gewinnen. Ziel der neuenAusbildung muss es sein, die Pflegefachfrauen und -männer für einelangfristige Karriere in der Pflege zu qualifizieren und sie auf dieAufgaben im Krankenhaus der Zukunft und die Patienten vorzubereiten",erläutert Christoph Radbruch, Vorsitzender des DeutschenEvangelischen Krankenhausverbandes e. V. (DEKV).Qualifikation für eine langfristige berufliche ZukunftAusbildungs- und Arbeitsbedingungen müssen sich an dieLebenssituation anpassen und berufliche Perspektiven bieten. Ein Weg,die diese Flexibilität zu zeigen, sind Ausbildungsmodelle in Teilzeitoder auch Fortbildungsmöglichkeiten, beispielsweise dieQualifizierung für eine Tätigkeit auf Funktionsstationen, in derIntensivmedizin oder im OP-Bereich.Um die notwendigen Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige Aus-und Weiterbildung in der Pflege zu schaffen, nimmt im Rahmen derkonzertierten Aktion Pflege (KAP) die Arbeitsgruppe Ausbildung undQualifizierung am 21.09.2018 mit ihrer ersten Sitzung die Arbeit auf."Wir freuen uns, dass der DEKV als Vertreter der Diakonie seinPraxiswissen und die unternehmerische Perspektive in dieArbeitsgruppe Ausbildung und Qualifizierung einbringen kann", erklärtder DEKV-Vorsitzende. Das DEKV-Vorstandsmitglied Bernd Rühle,Geschäftsführer des Diakonie-Klinikums Stuttgart und desEvangelischen Krankenhausverbandes Baden-Württemberg vertritt denDEKV in der Arbeitsgruppe.Pressekontakt:Medizin & PR GmbH - GesundheitskommunikationE-Mail: barbara.kluge@medizin-pr.de | Tel.: 0221/77543-0Melanie Kanzler | VerbandsdirektorinE-Mail: kanzler@dekv.de | Tel.: 030/801986-11Original-Content von: Deutscher Evangelischer Krankenhausverband e. V. (DEKV), übermittelt durch news aktuell