Reform der Notfallversorgung: Paritätischer vermisst Konkretes zur Digitalisierung

Berlin (ots) - Der Paritätische Gesamtverband sieht imvorliegenden Referentenentwurf zur Reform der NotfallversorgungNachholbedarf im Bereich Digitalisierung. Zwar begrüßt derWohlfahrtsverband, dass es eine bundesweite digitale Vernetzung undeine Kooperation der gemeinsamen Notfallleitstellen geben soll unddamit bundeseinheitliche Standards gelten sollen. Auf Kritik stößtjedoch, dass digitale Angebote bei diesen Standards kaumBerücksichtigung finden und die Möglichkeiten hier bei weitem nochnicht ausgeschöpft wurden."In der Notfallversorgung ist die Digitalisierung längstangekommen. Im Bundesgesundheitsministerium offenbar noch nicht",kritisiert Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des ParitätischenGesamtverbandes. Notruf- oder Ersthelfer-Apps würden immerselbstverständlicher als Alternative zur klassischen 112 genutzt,Videotelefonie könne die Erstversorgung erleichtern oder der Notrufsei schon heute durch die Nutzung von Apps barrierefrei möglich.Krankenwagen können heute in Echtzeit die Auslastung derKrankenhäuser übertragen bekommen und damit Umwege vermeiden. DerParitätische Gesamtverband hat sich im April diesen Jahres explizitdafür ausgesprochen, die Möglichkeiten der Digitalisierung in derNotfallvorsorge offensiv zu nutzen. Rolf Rosenbrock weiter: "Diekonkreten Chancen der Digitalisierung finden im vorliegenden Entwurfkaum Berücksichtigung. Gerade für den ländlichen Raum ergeben sichhier neue Chancen."Nach Ansicht des Paritätischen Gesamtverbandes müssten diezahlreichen Innovationen der Digitalisierung, die in den vergangenenJahren entwickelt wurden und bereits in der Praxis Anwendung finden,in der Reform der Notfallvorsorge festgeschrieben werden. DerWohlfahrtsverband fordert den Bundesgesundheitsminister dringend zuNachbesserungen auf.