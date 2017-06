Berlin (ots) - Mit Beschluss des Bundestags zur Reform derBetriebsrente fällt auch der Startschuss für die weitere Planungeines gemeinsamen Angebots von fünf Traditions-Versicherern in diesemMarkt. Unter dem Namen "Das Rentenwerk" beabsichtigen dieLebensversicherer von Barmenia, Debeka, Gothaer, HUK-COBURG und DieStuttgarter, eine flexible Betriebsrente anzubieten, die Arbeitgeberund Gewerkschaften an ihre Bedürfnisse anpassen können. DasBundeskartellamt muss dem Vorhaben noch zustimmen. Die erforderlicheFusionskontrollanmeldung haben die beteiligten Unternehmen am 30. Mai2017 dort eingereicht."Wir begrüßen die neuen Möglichkeiten des Gesetzes sehr. Es wirdfür Sozialpartner nun leichter, Belegschaften eigene Angebote für dieVorsorge zu unterbreiten. Dabei wollen wir unterstützen", sagte UweLaue, Vorstandsvorsitzender der Debeka, dem größten der beteiligtenUnternehmen. "Zudem erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerweitere Anreize, Altersarmut vorzubeugen. Das gilt gerade auch fürGeringverdiener."Bisher hätten wenige Unternehmen den Markt für Renten-Lösungen derSozialpartner dominiert. "Durch die Reform entsteht mehr Bewegung -und das wird den Beschäftigten zugutekommen", ergänzte Uwe Laue."Unsere angestrebte Zusammenarbeit bedeutet: Die Tarifparteien könnenauf ein neues, solides Produkt zählen."Alle am geplanten "Rentenwerk" beteiligten Unternehmen oder derenObergesellschaften sind Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit undsomit vor allem ihren Kunden verpflichtet, nicht externen Aktionärenoder dem Votum des Kapitalmarkts. Dem Plan zufolge werden demKonsortium konkret drei Versicherungsvereine sowie zweiAktiengesellschaften angehören, die sich wiederum zu 100 Prozent imEigentum von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit befinden: DieBarmenia Lebensversicherung a.G., der DebekaLebensversicherungsverein a.G., die Stuttgarter Lebensversicherunga.G., die Gothaer Lebensversicherung AG, die HUK-COBURGLebensversicherung AG.Werte wie Solidarität und Fairness sollen das Angebotkennzeichnen. Ziel ist ein transparentes und kostengünstiges Produkt,um auch im Umfeld niedriger Zinsen attraktive Renditen zuermöglichen.Bereits heute verwalten die Konzerne der beteiligten Versichererüber eine Million Verträge in der betrieblichen Altersvorsorge.Zusammen verfügen sie über Kapitalanlagen von 190 Milliarden Euro,blicken in Summe auf über 615 Jahre Erfahrung zurück und zählen fast26 Millionen Kunden - wobei hier Dopplungen möglich sind.Pressekontakt:Panke Consulting GmbH - Schwedenstr. 17 - 13357 Berlinwww.dasrentenwerk.de - E-Mail: presse@dasrentenwerk.de - Telefon: +4930 74 927 731Original-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell