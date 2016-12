Reform der Basel-III-Regeln / Gros: 2017 muss ein Jahr der Verhältnismäßigkeit werden

München (ots) - Der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) hat Sorge,dass bei den 2017 anstehenden Reformen wichtigerFinanzmarktvorschriften die Bedürfnisse des Mittelstands aus demBlick geraten. "Die vielen kleinen und mittleren Betriebe inDeutschland brauchen eine verlässliche Finanzierungbasis", hebtGVB-Präsident Jürgen Gros vor dem Hintergrund der für Januarangekündigten Finalisierung des Basel-III-Regelwerks durch denBaseler Ausschuss für Bankenaufsicht hervor. Insbesondere die im Raumstehenden steigenden Eigenkapitalanforderungen für Firmen- undImmobilienkredite lehnt der Verband deshalb ab. Dadurch würde dieVergabe von Darlehen eingeschränkt und die Finanzierung vonInvestitionen erschwert."Wenn Bankenregulierung die Realwirtschaft ausbremst, leidendarunter Wachstum und Beschäftigung", warnt Gros. Der GVB begrüßtdeshalb, dass sich unlängst auch das Europäische Parlament und dieEU-Kommission kritisch zu den Vorschlägen des Baseler Ausschussesgeäußert hatten. Zugleich fordert der Verband Brüssel zu mehrKonsequenz bei der laufenden Revision der bereits geltendenBasel-III-Vorschriften auf. Der jüngst vorgelegte Entwurf derEU-Kommission reiche nicht aus, um das Ziel einer verhältnismäßigerenund mittelstandsfreundlicheren Bankenregulierung zu erreichen.Die EU-Kommission will Regionalbanken wie die Volksbanken undRaiffeisenbanken in Bayern zwar von überzogenen Berichtspflichtenbefreien. Doch die Pläne greifen zu kurz, da die Entlastungen nur fürKleinstinstitute mit einer Bilanzsumme von weniger als 1,5 MilliardenEuro gelten sollen. "Damit wären viele Regionalbanken weiterhin einerlähmenden Bürokratie ausgesetzt, die wegen hoher Kosten auch dieKreditvergabe an Unternehmen limitiert", so der GVB-Präsident. Erfordert ein Umdenken: "2017 muss ein Jahr der Verhältnismäßigkeit inder Bankenregulierung werden. Wir brauchen nicht mehr, sondernzielgenauere Vorschriften, die nach Größe, Risiko und Art desGeschäftsmodells von Kreditinstituten unterscheiden."Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt dieInteressen von 1.294 genossenschaftlichen Unternehmen. Dazu zählen269 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie 1.025 ländliche undgewerbliche Unternehmen mit insgesamt rund 52.000 Beschäftigten und2,9 Millionen Mitgliedern. Damit bilden die bayerischenGenossenschaften eine der größten mittelständischenWirtschaftsorganisationen im Freistaat. (Stand: 30.06.2016)Pressekontakt:Florian ErnstPressesprecherGenossenschaftsverband Bayern e. V.Türkenstraße 22-24, 80333 MünchenTel. 089 / 2868 - 3402Fax. 089 / 2868 - 3405presse@gv-bayern.dewww.gv-bayern.de/presseOriginal-Content von: Genossenschaftsverband Bayern, übermittelt durch news aktuell