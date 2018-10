Reflecting all Voices - Der Prix Europa 2018 startet (FOTO)

Berlin (ots) -Was haben 360 Grad Videos über die Luftverschmutzung in deutschenStädten, der brutale Menschenschmuggel in Libyen, Nazi Gruppen inNorwegen und ein verschwundenes Pferd in Irland gemeinsam? Sie allesind Beiträge beim PRIX EUROPA 2018!Getreu dem diesjährigen Motto "Reflecting all Voices" treffen 210Nominierungen aus 33 europäischen Ländern in den KategorienFernsehen, Radio und Online aufeinander.Eine Woche lang, vom 13. Oktober - 19. Oktober wird durch den PRIXEUROPA das Haus des Rundfunk in Berlin in ein Zentrum dereuropäischen Medienschaffenden verwandelt.Es wird geschaut, gehört und nachgedacht. Welche Beiträge setzenneue Standards? Wer schafft es, sein Publikum mit seiner Geschichtein den Bann zu ziehen? Jeden Tag stimmen die 260 Juroren über dieverschiedenen Nominierungen ab und diskutieren mit über 700Teilnehmern. Am Ende der intensiven Woche wird es 12 Gewinner geben,welche die begehrte Stier Trophäe mit nach Hause nehmen dürfen.Höhepunkte am Freitag, dem 19. Oktober sind die Unterzeichnung derPotsdamer Erklärung durch 21 europäische Rundfunkorganisationen unddie Verleihung der PRIX EUROPA Trophäen.Cecilia Benkö, die schwedische Hörfunkintendantin und Präsidentindes PRIX EUROPA, wird zusammen mit 21 Vertretern von europäischenRundfunksendern um 19.00 Uhr die Potsdamer Erklärung unterzeichnen.Um 20.00 Uhr findet die Preisverleihung in der Schinkelhalle an derPotsdamer Schiffbauergasse statt. Moderiert von Shanli Anwar unduntermalt von der Musikerin Carolina Eyck werden in einer festlichenGala die besten europäischen Fernseh, Radio und Online Produktionenausgezeichnet sowie der Ehrenpreis "European Journalist of the Year"vergeben.PRIX EUROPA MasterClasses und Podiumsdiskussion zum Thema"Kulturgut Radio"Neben dem vielfältigen Wettbewerb mit insgesamt 210 teilnehmendenEinreichungen in 10 Kategorien bietet der PRIX EUROPA mit dreiMasterClasses und einer Podiumsdiskussion ein breites Rahmenprogramm.MasterClass'How to survive on the choppy seas of independent radio/audioproduction?'Donnerstag 18. Oktober 2018 um 20:00 Uhr,rbb Haus des Rundfunks, Saal 5In einer sich ständig wandelnden Medienwelt unabhängig eineerfolgreiche Audio Produktion zu produzieren ist nicht einfach. Daherfreut sich der PRIX EUROPA, dass der Brite Alan Hall gewonnen wurde,um aus dem Nähkästchen seiner Erfahrungen zu plaudern. Hallproduziert seit den 90er Jahren international erfolgreicheDokumentationen und Musik Features für das Radio. SeineProduktionsfirma "Falling Tree" gehört zu den erfolgreichstenweltweit.Die Teilnahme ist kostenlos, die Anzahl der Plätze aber begrenzt.Eine Anmeldung über press@prixeuropa.eu ist erforderlich. DieArbeitssprache ist Englisch.MasterClass "Connecting Europe - Reflecting all Voices"Freitag 19.Oktober 2018 um 14.00 Uhrrbb Haus des Rundfunks, Saal 2Internationale TV Co-produktionen prägen seit Jahren dieinternationale Fernsehlandschaft. Doch sind Kommunikation undFinanzierung nur zwei der zahlreichen Herausforderungen. FünfErfolgsbeispiele werden in der MasterClass "Connecting Europe -Reflecting all Voices" vorgestellt:Georg Tschurtschenthaler (Deutschland) berichtet wie dieProduktionsfirma Gebrüder Beetz es schaffte, für die Dokumentation"The Cleaners" internationale Partner und Finanzierung zu bekommen.Eric Lieshout (Niederlande) spricht über seine Serie "Made inEurope", Stéphane Siohan (Frankreich) erzählt von seiner ukrainisch,polnisch, französischen Dokumentation "Home Games", DanielaDrastasta (Kroatien), Frans Jennekens (Niederlande) zeigen eineSneak Preview der Serie "New Neighbours" und Sören Klovborg(Dänemark) erklärt wie er mit der Why Foundation für seineDokumentation `Maid in Hell´zusammengearbeitet hat.Ruurd Bierman, Berater bei der European Broadcasting Union, wirddie MasterClass moderieren.Die Teilnahme für Interessierte ist kostenlos, die Anzahl derPlätze aber begrenzt. Eine Anmeldung über press@prixeuropa.eu isterforderlich. Die Arbeitssprache ist Englisch.MasterClass 'Successful digitally based projects by publicbroadcasters'Freitag, 19. Oktober 2018 um 14.00 Uhrrbb Haus des Rundfunks, Raum 105Wie produzieren Radio Sender erfolgreich digitale Projekte? U. a.mit Kirsty Drain von BBC Schottland. Kirsty wird erzählen welcheGeheimnisse hinter dem Erfolg der Online Projekte "The Social und TheSocial 2.0" stehen. Manuel Thalmann vom SRF spricht über "PublicServices on Youtube" und Kåre V. Poulsen von DR Dänemark gibt einePräsentation zu "The relation triangle: Succesful mixtures of crossmedia, co creation and partnerships".Die Teilnahme für Interessierte ist kostenlos, die Anzahl derPlätze aber begrenzt. Eine Anmeldung an press@prixeuropa.eu isterforderlich. Die Arbeitssprache ist Englisch.Podiumsdiskussion "Kulturgut Radio"Freitag, 19. Oktober von 16.00-17.30 Uhrrbb Haus des Rundfunks, kleiner SendesaalDie Bundeszentrale für politische Bildung und das Goethe Institutladen zu einer Diskussionsrunde unter dem Motto "Kulturgut Radio"ein.Öffentlich rechtliche Rundfunksender spielten immer eine wichtigeRolle im europäischen Kulturleben. Sie sind Akteure und Trägerzugleich. Geben Impulse und bieten eine wichtige Plattform füreuropäische Kulturschaffende. Sparzwänge und politische Umwälzungengefährden heutzutage diese Rolle. Immer mehr gerät Hörfunk alsKulturproduzent und Kulturgut in Vergessenheit. Es diskutieren: Helen Boaden, ehemalige Direktorin von BBC Newsund BBC Radio, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Künstlerischer Leiterdes Kunstraums Savvy Contemporary Berlin, Róise Goan, Kuratorin,Produzentin und Autorin für Theater, Fernsehen und Radio, KayeMortley, weltweit bekannte Radioproduzentin und Dr. Christine Schöpf,Co-Direktorin des Medienkunstwettbewerbs Ars Electronica.Moderiert wird die Veranstaltung von Vivian Perkovic, Moderatorinbei Kulturzeit (3Sat) und Tonart (Deutschlandfunk). Die Teilnahme istkostenlos, die Anzahl der Plätze aber begrenzt. Eine Anmeldung überpress@prixeuropa.eu ist erforderlich. Die Arbeitssprache istEnglisch.