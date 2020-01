Refinitiv League Tables: sonntag corporate finance gehört zu Deutschlands Top 20 M&A-Beratungshäusern

Gießen (ots) - Die sonntag corporate finance GmbH ist in den soeben vomrenommierten Wirtschaftsinformationsdienst Refinitiv veröffentlichten M&A LeagueTables (ehemals Thomson Reuters League Tables) unter Deutschlands Top 20M&A-Beratern des Jahres 2019 aufgeführt. Damit hat sich das auf den KMU-Bereichspezialisierte inhabergeführte M&A-Beratungshaus erstmals im führenden Feldetabliert. Mit 14 Deals hat das Unternehmen im Small Cap-Bereich (bis 50 Mio US$) Platz 13 erreicht und sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 14 Plätzeverbessert.Thomas Sonntag, Gründer und Geschäftsführer der sonntag corporate finance GmbH:"Dieses exzellente Ergebnis freut mich außerordentlich. Es zeigt, dass wir uns,was die Abschlussquoten angeht, in den Bereich der Besten Deutschlandsvorgearbeitet haben. Wir befinden uns damit nicht nur im Kreis derrenommiertesten M&A-Anbieter von Großbanken und internationalenWirtschaftsprüfungsgesellschaften. Unter den unabhängigenBeratungsgesellschaften für den Verkauf von bonitätsstarken Unternehmen habenwir es sogar unter die Top 5 in Deutschland geschafft und sind in dieser Gruppedas einzige Beratungshaus mit deutschen Wurzeln. Diese Positionierung ist einBeleg für die Qualität unserer Arbeit bei der Beratung kompletterM&A-Transaktionen im Zuge von Nachfolgeregelungen im deutschen Mittelstand. Wirnehmen sie als Ermutigung, unseren Ansatz konsequent weiterzuverfolgen."Über sonntag corporate finance:Die sonntag corporate finance GmbH ist eines der größten inhabergeführten undbankenunabhängigen M&A-Beratungshäuser im KMU-Bereich und berät imbonitätsstarken deutschen Mittelstand seine Mandanten exklusiv beim Verkauf vonUnternehmen im Rahmen von Unternehmensnachfolgen. Das in Gießen ansässigeUnternehmen wurde 2004 von Thomas Sonntag gegründet.Pressekontakt:Christiane Herzhauser, Mob +49 173 75 33 829,E-Mail che@herzhauser-pr.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135124/4506182OTS: sonntag corporate finance GmbHOriginal-Content von: sonntag corporate finance GmbH, übermittelt durch news aktuell