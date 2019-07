Die Referentenliste des Zermatt Summit beeindruckt / 8. Zermatt Summit - 12. - 14. September 2019 in Zermatt (FOTO)

Lausanne (ots) -In weniger als drei Monaten findet vom 12. bis 14. September 2019der 8. Zermatt Summit in Zermatt statt. Mehr als 150 Wirtschafts- undMeinungsführer aus der Schweiz, Europa und Übersee treffen sich inden Walliser Alpen, um mehr Menschlichkeit in den Prozess derGlobalisierung einzubringen und neue Business-Modelle zu diskutieren,die der Gesellschaft und dem Gemeinwohl dienen.Eine kürzlich vom Wirtschaftberatungsunternehmen Accentureaufgelegte Studie besagt, dass Markenhersteller undHandelsunternehmen zurzeit massiv unter Zugzwang stehen, wenn es umdas Thema Nachhaltigkeit geht. Für Marken führe kein Weg mehr annachhaltigen Produkten vorbei. Die Ergebnisse der Umfrage zeigenauch, dass Verbraucher durchaus dazu bereit sind, mehr fürumweltfreundliche Produkte zu zahlen. Für moderne und progressiveUnternehmen ist es deshalb wichtig, Produkte so zu konzipieren, dasssie wiederverwertet oder recycelt werden können. Am Zermatt Summittreten Top-Referenten und Diskussionsteilnehmer aus Wirtschaft,Forschung, Hochschule und Politik auf, die konkrete Beispiele vondisruptiven Modellen aufzeigen und erklären, wie sie ihre Träumeeiner besseren und umweltverträglicheren Welt verwirklichen und ihreProjekte gestaltet haben.Top-ReferentInnen und PanelteilnehmerInnenDas Lineup der ReferentInnen und DiskussionsteilnehmerInnen istbeeindruckend: Romy Biner-Hauser (Mayor of Zermatt), ChristopherWassermann (Founder and President of the Zermatt Summit Foundation),Adrian Pabst (Political Scientist, Dean University Kent), StephanWrage (Founder, CEO, awarded Chairman of Skysails), Ivanka Milenkovic(Founder, CEO, Expert in Microbiology of Ekofungi), Hans Stier(Founder, CEO of Bonaverde Coffee), Dr. Suat Topsu (PresidentAdvisory Board of Ellipz Smart Solutions of LiFi), Jonathan Normand(Founder, Director of BLab Switzerland), Briac Barthes (Co-Founder,CEO of hiLyte), Sofia de Meyer (Co-Founder Les Jus d'Opaline andFoundation Opaline) Patrick Schmutz (Director Serbeco Group),Christophe Barman (Co-Founder and General Manager Loyco), ChristophInauen (Co-Founder Choba Choba), Clara Gaymard (Co-Founder Raise, inthe Board of Veolia, Bouygues, Danone, LVMH), Gonzague de Blignières(Co-Founder of Raise, former Chairman Equistone France), Alisée deTonnac (CEO, Co-Founder Seedstars, Board of School ManagementFribourg), Carlos Moreira (CEO Wisekey), Giuseppe Lavazza(Vice-President Lavazza Group), Hans Schwab (Founded numerousventures in the Technology and Services Industry), Mats B. Nilsson(Chairman, Founder of Biomimetic Technology), Henry Liang (PresidentTaiwan Lung Meng Technology), Brandon Pitcher (Co-Owner of BlueCircle Developments), Dan Mapes (Founder, President of Verses),Raivis Vaitekuns (Founder and CEO of Coffee Pixels), Prof. Dr. GunterPauli (Author, Founder of ZERI Network, Blue Economy), Marco Simeoni(Founder of Race for Water), Tarita Alarcon Rapu (Governor of EasterIsland), Javier Morales (Projekt Manager El Hierro TransformationProgramme), Jean-Luc Wilain (Head of Business Development IBL Group)and Nicolas Buttet (Member of the Zermatt Summit Board)Fünf Beispiele aus der Referentenliste im KurzporträtEigentlich verdienen alle ReferentInnen und PanelteilnehmerInneneine Sondervorstellung, denn alle haben einen Leistungsausweis, dersich sehen lassen kann. Eines ist ihnen allen gemeinsam: Sie stehenfür ethisches Wirtschaften in einer immer komplexeren Welt.Alisée de Tonnac ist eine weltweit anerkannte Unternehmerin undMitbegründerin von Seedstars. Im Jahr 2013 beschloss Alisee deTonnac, ihren Job aufzugeben und die Welt zu bereisen, um dievielversprechendsten Talente zu finden, die die Zukunft derSchwellenländer beeinflussen würden. Seitdem hat sie nie aufgehört,nach den besten Changemakern zu suchen. Sie wurde kürzlich vom ForbesMagazine als eine der führenden «Social Entrepreneur under 30»nominiert.Der zweite Referent, der vom Forbes Magazine für die gleicheKategorie wie Tonnac nominiert worden ist, heisst Briac de Barthes.Er ist Mitbegründer von hiLyte. Das in der Schweiz ansässigeStartup-Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt Menschen, die nochKerosin für die Beleuchtung verwenden, billige, saubere Energie zuliefern. Der hiLyte-Akku liefert genügend Strom, um sowohl einTelefon aufzuladen als auch einen Raum für eine Nacht zu beleuchten.Alle Verbrauchsmaterialien sind ungiftig und überall auf der Erdeleicht zu finden.Raivis Vaitekuns gilt in der Szene als echter Bio-Hacker. Er istGründer und CEO von Coffee Pixels und nimmt am Zermatt Summit aneinem von Prof. Dr. Gunter Pauli moderierten Panel zum Thema"Opportunities in the Blue Economy" teil. Er und sein estnisches Teamrevolutionieren die Kaffeeindustrie, indem sie Abfall in Nährstoffeund Lebensmittel umwandeln.Marco Simeoni, Gründer von Race for Water wird über dieFortschritte, die sein Projekt seit dem letzten Zermatt Summitgemacht hat, berichten. Seine Stiftung "Race for Water" setzt sichseit Jahren für die Qualität von Wasser und insbesondere für denSchutz unserer Ozeane ein, die heute unter der katastrophalenVerschmutzung durch Plastikmüll leiden.Einen in der Genusswelt grossen Namen trägt der Top-ReferentGiuseppe Lavazza, der als erster Kaffeemarktführer im 2015 zu 100%kompostierbare und biologisch abbaubare Kaffeekapseln auf den Marktbrachte. Er kämpft für eine nachhaltigere, sozialere und umfassendereZukunft für Rohstoffhersteller und -händler.Informationen zum Programm und Ticketverkauf unterwww.zermattsummit.orgÜber Zermatt SummitDer Zermatt Summit wurde 2010 als internationale Referenzplattformzur Förderung eines konstruktiven, handlungsorientierten Dialogszwischen den verschiedensten gesellschaftlichen Akteuren ins Lebengerufen. Die Konferenzen werden von der Zermatt Summit Foundationorganisiert, einer unabhängigen NGO, die vom Schweizer Staat alsgemeinnützig anerkannt ist. Die Stiftung will Stakeholder aus derZivilgesellschaft, aus Wirtschaft und Politik sowie aus Religion undKunst zusammenbringen, um mehr Menschlichkeit in den Prozess derGlobalisierung einzubringen und Führungskräften praktischeEmpfehlungen für eine Wirtschaft zu geben, die dem Menschen und demGemeinwohl dienen. Initiator, Förderer und Präsident der Zermatt Summit Foundation ist Christopher Wasserman, Gründer eines Schweizer Familienunternehmens. www.zermattsummit.org