Referatsleitung Digitalisierung und E-Government bei Ministerium - Headhunter Digitale Wirtschaft liefern TOP-Selects

Hamburg (ots) - Kontrast Personalberatung GmbH rekrutiert erneut große Auswahl an Kandidat:innen für neu geschaffene Schlüsselposition - Ministerium zeigt sich begeistert von Qualität der Kandidat:innenDie Hamburger Headhunter haben ihre Doppelexpertise aus der umfangreichen Erfahrung im Bereich Personalsuche im öffentlichen Dienst zum einem und Personalberatungsprojekte im Bereich Digitale Wirtschaft (https://www.kontrast-consulting.de/headhunter-digitale-wirtschaft/), Digitalisierung und klassischer Informatik zum anderen erfolgreich genutzt - durch aktive Direktansprache wurde das Interesse einer Vielzahl hochqualifizierter Kandidaten:innen für die Ausschreibung des Landesministeriums gewonnen.Damit ist das Ministerium jetzt in einer exzellenten Ausgangslage und zuversichtlich, dass sie personell gut für die zukunftsorientierten Schlüsselprojekte im Bereich Digitalisierung aufgestellt sein werden.Leitungskräfte und Spezialist:innen Digitalisierung und Digitale WirtschaftDie Digitalisierung und digitale Wirtschaft sind eines der großen Themen der Zukunft und beschäftigen die Einrichtungen im öffentlichen Dienst aber auch die Unternehmen des Deutschen Mittelstandes und der Industrie. In nahezu allen Branchen werden diese Themen aktuell priorisiert.Zur Realisierung dieser Projekte werden qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit Kenntnissen in den Bereichen Digitalisierung und Informatik benötigt.Kontrast Personalberatung GmbH ist bereits seit der Gründung 1993 in diesen Sektoren unterwegs und zählt Einrichtungen des öffentlichen Dienstes, Unternehmen aus der Industrie, dem Mittelstand sowie der digitalen Wirtschaft seit vielen Jahren zu ihren Kunden. Mit dieser Expertise können die Hamburger schnell kompetente Fach- und Führungskräfte für eine offene Vakanz finden.Professionelles Recruiting und BewerbermanagementBesonders durch das individuelle Personalmarketing, die professionelle Personalrekrutierung und die strukturierte Personalauswahl begeisterte das Headhunter-Team nicht nur Mandatsgeber von Städten, Kommunen und Gemeinden, sonders ebenso die Verantwortlichen von Krankhäusern, Unikliniken und gGmbHs. Das Ergebnis: Alle Vakanzen wurden zur vollsten Zufriedenheit der Kunden als auch der Kandidat:innen besetzt.Headhunter bekommen die schwierigen FälleDas Ministerium war zu Beginn der Suche nach einer Referatsleitung allerdings weit entfernt von diesem Punkt - erst im zweiten Anlauf wurden die Headhunter beauftragt, nachdem die Stellenanzeigen nicht funktioniert (https://www.kontrast-consulting.de/artikel/headhunter-arbeitsweise/) haben und keine geeigneten Berweber:innen akquiriert werden konnten.Diese Entscheidung eine Headhunting Agentur mit der Suche zu beauftragen haben sie nicht bereut - jetzt haben die Entscheidungsträger:innen die Qual der Wahl und überlegen, ob auch das Auswahlverfahren begleitet werden soll. So könnte nicht nur der oder die Best-Fit-Kandidat:in ausgewählt, sondern die Auswahl auch gleichzeitig rechtlich abgesichert werden.