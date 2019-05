Reevoo und J.D. Power bündeln ihre Stärken, um die Führung im Bereich Automotive Consumer Insights in den USA zu übernehmen

London (ots/PRNewswire) - Reevoo, Weltmarktführer fürkundenbezogene Überprüfungstechnologie, und J.D. Power,Weltmarktführer für Datenanalyse und Consumer Intelligence, habenheute eine exklusive Allianz im Automobilbereich angekündigt. DieseZusammenarbeit führt zur Bereitstellung von J.D. Power VerifiedReviews, eine beispiellose Möglichkeit für alle Automobilhersteller,Kundenmeinungen auf dem US-Markt anzuhören und zu präsentieren.Kundenbewertungen für Marken, Fahrzeuge und Händler werden überdigitale Plattformen gesammelt und stellen Inhalte für dieOnline-Veröffentlichung durch die Automobilhersteller bereit."Wir freuen uns sehr auf die enge Zusammenarbeit mit J.D. Powerauf dem US-Markt, da J.D. Power seit 51 Jahren die Stimme des Kundenist", so Lisa Ashworth, CEO von Reevoo. "Gemeinsam werden wir in derLage sein, Automobilunternehmen eine konkurrenzlose Quelle von Datenund Tools zur Verfügung zu stellen, die ihnen helfen, ihr Geschäftauszubauen und zu entwickeln. Gleichzeitig haben amerikanischeAutokäufer dadurch eine bewährte und vertrauenswürdige Möglichkeit,um Verbraucherinformationen zu erhalten und ihre Meinungenauszutauschen."Reevoo ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen, die eineÜberprüfung von Marken, Produkten und Dienstleistungen aufKundenseite ermöglichen. J.D. Power Verified Reviews gibt Einblickein die Art und Weise, wie US-Kunden über Marken sprechen und ihreErfahrungen mit Fahrzeugen, Vertrieb und Service. Mit diesenErkenntnissen können Hersteller Bereiche entdecken, die verbessertwerden können, Wege finden, um Autokäufer anzuziehen und zu binden,und den Verbrauchern eine vertrauenswürdige Quelle fürKaufentscheidungen bieten."Angesichts unserer gemeinsamen Philosophie, dass der Kunde imMittelpunkt jedes Unternehmens steht, gibt es eine natürlicheSynergie zwischen J.D. Power und Reevoo", so Chris Sutton, VicePresident, US Automotive Retail Practice bei J.D. Power. "UnsereLeidenschaft und unser Streben nach der Messung von Kundenfeedbackwird durch diese Allianz gestärkt und bietet Marken einen weiterenKanal, um ihren Kunden zuzuhören."Reevoo ist eine führende Martech-Lösung, die validierteBewertungen für Produkte und Dienstleistungen für eine Vielzahl vonglobalen Unternehmen anbietet. Mit einer soliden Grundlage, die aufdem Sammeln und Veröffentlichen von Rezensionen nur von verifiziertenKäufern basiert, erweitert Reevoo sein Vertrauen und seine Integritätauf Unternehmen in über 60 Ländern in 30 Sprachen. Besuchen Siewww.reevoo.com, um mehr zu erfahren.J.D. Power ist ein weltweit führender Anbieter von ConsumerInsights, Beratungsdienstleistungen sowie Daten und Analysen. J.D.Power kann damit seinen Kunden helfen, deren Zufriedenheit, Wachstumund Rentabilität zu steigern. J.D. Power wurde 1968 gegründet undverfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika, demasiatisch-pazifischen Raum und Europa.Pressekontakt:Girlande; Reevoo; London, Großbritannien; +44-20-3195-7669garth.garland@reevoo.comGeno Effler, J.D. Power; Costa Mesa, Kalifornien, USA; +1-714-621-6224media.relations@jdpa.comFoto:https://mma.prnewswire.com/media/887879/Reevoo_staff_at_J_D_Power.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/887880/Reevoo_Logo.jpgOriginal-Content von: Reevoo, übermittelt durch news aktuell