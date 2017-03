New York/Wiesbaden (ots) -Elizabeth Arden gab heute bekannt, dass die Oscar-prämierteSchauspielerin und Unternehmerin Reese Witherspoon einen Vertrag als"Storyteller-in-Chief" mit der globalen Kosmetikmarke geschlossenhat. In dieser facettenreichen Rolle wird Witherspoon die Marke durchWerbekampagnen und Marketingprogramme stärken. Dabei wird der Fokusauf Elizabeth Arden's digitaler Kommunikation liegen.Bei der Suche nach visionären Frauen wurde Witherspoon auf dasLeben und die Leistungen von Elizabeth Arden aufmerksam, die im Laufedes 20. Jahrhunderts die amerikanische Schönheitsindustrie alsself-made Unternehmerin revolutionierte. Mit der Gründung ihrer Firma1910, in einer Zeit, bevor Frauen das Wahlrecht hatten, wurdeElizabeth Arden bekannt dafür, Grenzen zu überschreiten und mitunermüdlicher Innovations- und Schaffenskraft ihre Ziele zuverfolgen. Witherspoon, selbst Unternehmerin und Gründerin derProduktionsfirma "Hello Sunshine" sowie des SüdamerikanischenLifestyle- und Modelabels "Draper James", war inspiriert davon, einePartnerschaft mit einem gleichgesinnten Unternehmen einzugehen."Wir sind begeistert, mit Reese Witherspoon zu arbeiten.Zusätzlich zu ihren Erfolgen als Schauspielerin ist sie eineUnternehmerin, die ihre eigenen Produktions-, Mode- undDigital-Unternehmen leitet", sagt JuE Wong, President ElizabethArden. "Witherspoon verkörpert die Ideale unserer Gründerin perfektund ist immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. WieElizabeth Arden zu ihrer Zeit, akzeptiert Witherspoon bestehendeStandards nicht, sie setzt ihre eigenen und ist aus diesem Grunde dieideale Persönlichkeit, um die Marke Elizabeth Arden zu repräsentierenund mit unseren Konsumentinnen weltweit in Kontakt zu treten.""Das Erste, was mich an Elizabeth Arden besonders interessierte,war die spannende Historie der Marke und ihre Unterstützung vonstarken Frauenbildern", betonte Witherspoon. "Als eine der erstenweiblichen Unternehmerinnen legte Elizabeth Arden den Grundstein fürFrauen wie mich. Es ist mir deshalb eine Ehre, ihr Erbeweiterzuführen und Teil dieses ikonischen Unternehmens zu sein, dassich für Frauen einsetzt." Witherspoon fügte hinzu: "Ich freue michals kreativer Partner mit dem Elizabeth Arden Team zu arbeiten undInhalte zu produzieren, die den Spirit der Marke widerspiegeln. DerFokus liegt auf Geschichten, die Frauen interessieren und die ihreechten Lebenserfahrungen schildern.Gemeinsam werden Reese Witherspoon und Elizabeth Arden ihrejeweiligen Plattformen nutzen, um bisher unveröffentlichteGeschichten hinter den grenzüberschreitenden Karrieren beider Frauenzu teilen und hoffen damit eine neue Generation zu ermutigen,weiterhin Türen zu öffnen. Witherspoon wird Elizabeth Arden in allenMultimedia-Kampagnen vertreten, einschließlich digitaler Medien,In-Store und Sozialen Netzwerken. Ihr erstes Beauty-Visual wird imMai in den USA veröffentlicht und die Kampagne wird im Laufe desJahres 2017 international ausgerollt.Über Elizabeth ArdenElizabeth Arden ist ein globaler Konzern für Kosmetikprodukte imPrestige-Segment mit einem umfangreichen Portfolio an Beauty Markenin über 120 Ländern. Zum Firmenportfolio gehören Elizabeth ArdenPflege, Duft und Dekorative Kosmetik.Pressekontakt:Stefanie WolffPR Manager DACHTel. 0611 92856 293stefanie.wolff@elizabetharden.comOriginal-Content von: Elizabeth Arden GmbH, übermittelt durch news aktuell