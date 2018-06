Reemtsma will Marktführer bei E-Zigaretten werden

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der zweitgrößte deutsche Tabakkonzern Reemtsma steigt in das Geschäft mit elektronischen Zigaretten ein und will in diesem Bereich Marktführer werden.



"Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um auf den Zug aufzuspringen", sagte Reemtsma-Geschäftsführer Michael Kaib. "Der Markt hat jetzt die richtige Größe, um zu investieren." Das neue Reemtsma-Produkt "myBlu" mit zunächst sechs Aroma-Geschmacksrichtungen sei bislang nur in Berlin, München und Hamburg zu kaufen. Der Rollout für ganz Deutschland folge im Herbst.