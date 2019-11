Reemtsma bestätigt nach den Untersuchungsergebnissen des CDC: myblu Produkte enthalten kein Vitamin-E-Acetat

Hamburg (ots) -- Vitamin-E-Acetat als wahrscheinlicher Auslöser fürLungenerkrankungen in den USA identifiziert- Vitamin-E-Acetat ist kein Inhaltsstoff der mybluE-Zigaretten-Liquids- Geschlossene Vapingsysteme wie myblu bieten die beste SicherheitDie US-Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Controls) hat Proben derLungenkrankheitsopfer untersucht und Vitamin-E-Acetat in 100 Prozent der Fälleidentifiziert. Das synthetische Öl kommt in Kosmetika undNahrungsergänzungsmitteln vor, sollte aber nicht eingeatmet werden. Nach Anlage2 der Tabakerzeugnisverordnung ist der Einsatz von Vitaminen bei derHerstellung von regulären nikotinhaltigen E-Liquids verboten.Vitamin-E-Acetat ist kein Inhaltsstoff der myblu E-Zigaretten-Liquids - und dasist es auch nie gewesen. Alle myblu Produkte, ihre Inhaltsstoffe sowie auch dererzeugte Dampf werden vor Verkauf einer gründlichen wissenschaftlichen Bewertungunterzogen. Keines der myblu Produkte enthält Vitamin-E-Acetat, THC, Mineralöloder tierisches Fett. Verbraucher sollten darauf achten, dass sie ihreVaping-Produkte von renommierten Marken und den Händlern ihres Vertrauenserwerben, und sicherstellen, dass die Produkte ordnungsgemäß versiegelt,verpackt und etikettiert sind.Mehr Sicherheit im geschlossenen SystemGeschlossene Pod-basierte Vapingsysteme wie myblu können am bestensicherstellen, dass sich die Inhaltsstoffe sowie das erzeugte Aerosol im Rahmengeregelter Standards bewegen. Denn myblu hat vorbefüllte, sicher verschlosseneLiquidpods. Dieses geschlossene System garantiert, dass bei sachgemäßerVerwendung keine illegalen Zusatzstoffe enthalten sein können. Die Pods werdenunter klinischen Bedingungen befüllt und regelmäßig geprüft. Sie unterliegen denstrengen EU-Richtlinien, in denen genau geregelt ist, welche Inhalts- undZusatzstoffe enthalten sein dürfen.Das Reemtsma-QualitätsversprechenReemtsma gibt ein deutliches Qualitätsversprechen für E-Zigaretten ab. DieEinhaltung von strengen Produkt- und Sicherheitsstandards ist oberste Pflicht.Der erwachsene Konsument hat ein Recht auf Produktsicherheit und auf genaueInformationen über die Erzeugnisse, die er nutzt. Reemtsma führt klinischeSicherheits- und Verträglichkeitsstudien durch und die Inhaltsstoffe erfüllendie Standards der Europäischen Union.Pressekontakt:Reemtsma Cigarettenfabriken GmbHCorporate AffairsE-Mail: presse@reemtsma.deOriginal-Content von: Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, übermittelt durch news aktuell