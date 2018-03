Reemtsma Liberty Award 2018 für Berliner Journalisten Michael Obert / US-Schauspielerin und Menschenrechtsaktivistin Robin Wright als Ehrengast (FOTO)

Hamburg (ots) -Der Berliner Journalist und Autor Michael Obert wurde heute inBerlin mit dem Reemtsma Liberty Award 2018 geehrt. Mit derAuszeichnung würdigte die Jury Oberts Reportage "Die Menschenfänger"(Süddeutsche Zeitung Magazin, Nr. 23/2017). Der mit 15.000 Eurodotierte Reemtsma Liberty Award ehrt seit 2007 herausragendejournalistische Arbeiten von Reportern und Korrespondenten deutscherMedien im Ausland, die sich in besonderem Maße um die Freiheit derPresse, der Gesellschaft und damit um die Freiheit jedes Einzelnenverdient machen. Große Beachtung fand neben der Preisverleihung dasPodiumsgespräch mit dem diesjährigen Ehrengast, der "House ofCards"-Hauptdarstellerin Robin Wright. Gemeinsam mit demUS-Aktivisten John Prendergast und Jury-Mitglied Tita von Hardenbergsprach Wright über ihr Engagement für Menschenrechte. Der ReemtsmaLiberty Award fand 2018 vor dem Hintergrund erschütternder Ereignissestatt, wie der Ermordung von zwei Journalisten in EU-Mitgliedsstaatenin weniger als fünf Monaten: Ján Kuciak in der Slowakei und DaphneCaruana Galizia in Malta. Zudem sitzen rund sechs Wochen nach derFreilassung von Deniz Yücel nach wie vor rund 150 Journalisten undMedienvertreter in der Türkei in Haft.Die Reportage "Die Menschenfänger", in der Michael Obert sowohlden Kampf gegen als auch das Geschäft mit Schlepperbanden in Libyenin der Person eines Einzelnen hautnah porträtiert, überzeugte dieJury des Reemtsma Liberty Award 2018 vor allem durch den großenpersönlichen Mut des Autors sowie durch das hohe Maß anjournalistischer Qualität. Im Namen der gesamten Wettbewerbs-Juryüberreichte Juror Nikolaus Blome den Reemtsma Liberty Award 2018 anden Preisträger Michael Obert. "Die Reportage 'Die Menschenfänger'von Michael Obert ist ein atemberaubendes StückReporter-Journalismus. Michael Oberts Geschichte von einem Brennpunktder Flüchtlingskrise zeugt nicht nur von großem persönlichen Mut, sieist zugleich hochaktuell und spannend - fast schon drehbuchartig.Oberts Wahl einer sehr vielschichtigen, ambivalenten Hauptfigurfordert vom Leser eine direkte Auseinandersetzung mit der Sache, dieniemanden kalt lassen dürfte. Vor allem darin liegt diejournalistische Brillanz dieser Arbeit, die in dieser Form selten zufinden ist."Der feierlichen Auszeichnung Michael Oberts mit dem ReemtsmaLiberty Award 2018 ging ein Podiumsgespräch mit dem diesjährigenEhrengast Robin Wright und dem US-Aktivisten John Prendergast voran.Die 51-jährige Schauspielerin setzt sich aktiv für die Verteidigungvon Menschenrechten vor allem in Afrika ein. So fungiert sie unteranderem als Sprecherin des 2007 von John Prendergast gegründetenEnough Project, das für ein Ende von Gewalt und Genozid inafrikanischen Krisengebieten eintritt. In diesem Zusammenhangunterstützte Robin Wright auch die Initiative "Raise Hope for Congo"des Enough Project im Kampf gegen die Ausbeutung sogenannterKonfliktmineralien für moderne Elektronikgeräte und die damit oftverbundenen Menschenrechtsverletzungen vor Ort. Zudem hat Wright 2014die Charity-Modemarke Pour Les Femmes gegründet, deren Erlöse in dieFörderung gleicher Rechte und Chancen für Frauen im Kongo fließen.Günther Jauch führte die 300 Gäste aus Politik, Medien und Kulturdurch die zwölfte Verleihung des Reemtsma Liberty Award. Zuraktuellen Bedeutung des einzigartigen Journalistenpreises sagteMichael Kaib, Vorstandssprecher von Reemtsma: "2018 scheint derReemtsma Liberty Award aktueller und relevanter denn je zu sein. Derpolitische Druck auf Medien wächst in immer mehr Staaten,Journalisten sehen sich immer öfter Anfeindungen ausgesetzt und diegesellschaftliche Funktion und Legitimation freier Medien wirdzunehmend in Frage gestellt - auch in Deutschland. Eine freie undselbstbestimmte Gesellschaft ist ohne freie Medien, die nach denhandwerklichen und moralischen Grundsätzen eines professionellenJournalismus arbeiten können, jedoch undenkbar. Die freie Weltbraucht Qualitätsjournalismus, und deshalb braucht es den ReemtsmaLiberty Award."Der Reemtsma Liberty Award ist die erste Auszeichnung inDeutschland, die ausschließlich den engagierten Einsatzdeutschsprachiger Korrespondenten im Ausland würdigt. Anlässlich derPreisverleihung im Berliner Hotel de Rome hatte Barbara Schöneberger,die sich seit mehreren Jahren unter anderem für terre des hommesengagiert, einen exklusiven musikalischen Auftritt.Weitere Nominierte für den Reemtsma Liberty Award 2018:Angela Köckritz (Freie Autorin und Pauschalistin für DIE ZEIT) &Thomas Schiffermann (DIE ZEIT)Marcel Mettelsiefen (Fotojournalist, Dokumentarfilmer,Kriegsberichterstatter und Mitherausgeber des zenith Magazins)Carsten Stormer (Freier Journalist)Vita des Preisträgers:Michael Obert, geboren 1966 in Breisach am Rhein, studierteBetriebswirtschaft und machte Karriere als Jungmanager, bis erkündigte und zu einer zweijährigen Reise durch Lateinamerikaaufbrach. Anschließend begann er ein neues Leben als Buchautor undJournalist und berichtet seither vor allem aus Afrika und dem NahenOsten. Seine Reportagen erscheinen unter anderem in SüddeutscheZeitung Magazin, DIE ZEIT und ZEIT Magazin, GEO, National Geographicund Greenpeace Magazin sowie in internationalen Medien wie SundayTimes Magazine (London), The Journal (New York), Das Magazin(Zürich), GQ France, Courrier International (Paris), DagensNæringsliv (Oslo) und Himal Southasian (Katmandu). Oberts Regiedebüt"Song From the Forest" (2013) wurde mit mehreren internationalenDokumentarfilmpreisen ausgezeichnet und schaffte es 2016 in dieVorauswahl zu den Oscars. Zwischen seinen Reisen lebt Michael Obertin Berlin.Mitglieder der Jury:Prof. em. Dr. Günter Bentele (Universität Leipzig), Susanne Beyer(Stellvertretende Chefredakteurin SPIEGEL), Nikolaus Blome(Stellvertretender Chefredakteur BILD und BILD.de), Gero von Boehm(Autor, Regisseur und Fernsehproduzent), Ute Brucker (Leiterin derSWR-Redaktion Ausland), Matthias Fornoff (Leiter der ZDFHauptredaktion Politik und Zeitgeschehen), Tita von Hardenberg(Geschäftsführende Gesellschafterin der Kobalt Productions GmbH),Helmut Markwort (Gründungschefredakteur FOCUS), Evelyn Roll (LeitendeRedakteurin Süddeutsche Zeitung), Dr. Majid Sattar (PolitischerKorrespondent Frankfurter Allgemeine Zeitung), Robert Skuppin(Programmchef Radioeins (rbb)), Dr. Theo Sommer (LangjährigerChefredakteur und Herausgeber der ZEIT)Zum Reemtsma Liberty Award:Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit. Sie muss jeden Tag aufsNeue verteidigt werden. Deshalb hat Reemtsma 2007 den Liberty Awardins Leben gerufen. Zum zwölften Mal wurden am 22. März 2018herausragende journalistische Leistungen von Auslandskorrespondentengewürdigt. Das Thema Freiheit prägt die Arbeit der Nominierten fürden Reemtsma Liberty Award maßgeblich. Sie verteidigen einenzentralen Wert der Demokratie und leisten so einen wertvollen Beitragfür die Gesellschaft. Nur eine freie Berichterstattung ermöglicht es,sich eine freie Meinung zu bilden. Die Beiträge der Nominiertenzeugen von hoher journalistischer Kompetenz, sorgfältiger Recherche,fundiertem Wissen sowie sprachlicher und handwerklicher Brillanz. DerPreisträger wird von einer unabhängigen Jury ausgewählt.Weiterführende Links:www.liberty-award.dewww.twitter.com/libertyawardwww.facebook.com/libertyawardHonorarfreie Fotos unter:www.picdrop.de/schroewig.com/JUxtKnLiy4, Fotocredit: Eva OertwigBei Fragen wenden Sie sich bitte an:Doreen NeuendorfHead of Corporate CommunicationsReemtsma Cigarettenfabriken GmbHTel.: 040 8220-1840Mobil: 0173 58 799 73E-Mail: doreen.neuendorf@reemtsma.deOriginal-Content von: Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, übermittelt durch news aktuell