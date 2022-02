Reederei Maersk übernimmt Frachtspedition Pilot Freight Services

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die dänische Reederei Maersk baut ihr Transportgeschäft an Land durch eine Übernahme weiter aus. Für 1,68 Milliarden US-Dollar (1,47 Mrd Euro) werde Pilot Freight Services übernommen, teilte Maersk am Mittwoch in Kopenhagen mit. Das US-amerikanische Unternehmen bietet Logistik vor allem für große, unhandliche Waren von der sogenannten ersten bis zur letzten Meile an, also von der Bestellung der Ware bis zur Lieferung.

Pilot Freight Services soll für Maersk laut der Mitteilung vor allem große und sperrige Güter aus dem Online-Handel abwickeln. Der Kaufpreis entspreche einem Unternehmenswert (inklusive Schulden) von Pilot Freight in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar. Die behördlichen Genehmigungen für die Transaktion stehen noch aus./lew/ngu/mis