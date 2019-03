Reed Tech® stellt Reed Tech SingleSource(TM) für UDI-kompatible medizinische Geräte weltweit vor

Finanztrends Video zu



mehr >

Horsham, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Reed Technology undInformation Services Inc. (Reed Tech), führend in den BereichenDatenmanagement, Analytik-Dienstleistungen und Lösungen für die Life-Sciences-Industrie, geben den Start von Reed Tech SingleSource(TM)für medizinische Geräte bekannt. Es handelt sich dabei um eine neueglobale Lösung zum Management aufsichtsbehördlicher und kommerziellerProduktinformationen für Hersteller von Medizinprodukten."SingleSource for Medical Devices" dient dem Management und derBerichterstattung von Produktidentifikationsdaten (Unique DeviceIdentification; UDI); es werden die entsprechenden Informationen denGesundheitsbehörden weltweit zur Verfügung gestellt und kommerzielleProduktinformationen für Handelspartner von einer zentralen Plattformaus veröffentlicht.Angesichts unseres global agierenden Marktes benötigen Fachleute,die mit regulatorischen Angelegenheiten betraut sind, heute immermehr Fachwissen, um die regional spezifischen Nuancen derelektronischen Antragstellung zu navigieren, zu verstehen und aufderen Anforderungen zu reagieren. "Wir stehen quasi einem Dschungelvon weltweit eingeführten UDI-Vorschriften gegenüber, und unsereKunden benötigen unsere Unterstützung, um sich darin zurechtzufinden.Wir bemühen uns, UDI-Regelungen ständig im Auge zu behalten undarbeiten uns durch die detaillierten technischen Spezifikationen, umdieses Wissen in unser Systemdesign einfließen zu lassen; damitkönnen unsere Kunden konzentriert ihrer Kernarbeit nachgehen, ohnesich überwältigt zu fühlen", sagte Arshad Rahman, General Manager desGeschäftsbereichs Reed Tech Life Sciences. "In einer immer komplexerwerdenden Welt stellt SingleSource for Medical Devices eineerschwingliche, skalierbare und globale Lösung dar, die unserenKunden dabei hilft, stichhaltige Produktinformationen zu verwaltenund an globale UDI-Datenempfänger zu übermitteln."Für Hersteller von Medizinprodukten bietet Reed TechUDI-spezifische Lösungen, Dienstleistungen und Know-how an, wodurchsich der firmeninterne Aufwand, der mit der Validierung, Verwaltungund Einreichung bei den Regulierungsbehörden verbunden ist,verringert. SingleSource ist ein von Reed Tech gehostetesOnline-Speichersystem, das bestimmten Governance-Bedingungen undKontrollen zur Datenqualität, Datenintegrität und Datensicherheitunterliegt. Diese globale Lösung kann nahtlos als konsolidierteDatenbank ("single source of truth") fungieren und erlaubt esmedizinischen Geräteherstellern, vertraulich und effizient korrekteUDI-Daten an diverse Aufsichtsbehörden und kommerzielle Partner rundum die Welt, die jeweils unterschiedliche Anforderungen haben können,weiterzuleiten, bzw. kann sie in bestehende PIM-/MDM-Systemeintegriert werden und jene Unterstützung gewähren, die als "letzterSchliff" erforderlich ist.Reed Tech nutzte seine jahrzehntelange Erfahrung als führenderLieferant von UDI-Informationen an die FDA (mit annähernd einemViertel aller eingereichten industriellen UDI-Aufzeichnungeninsgesamt) für das Design desSingleSource-for-Medical-Devices-System, das UDI-Daten über dengesamten Produktlebenszyklus in einer konformen SaaS-Umgebung hinwegverwaltet und Skalierbarkeit für zusätzliche Volumina und Datenkanälevorsieht. Da die Zahl der Unternehmen, die UDI-Informationen fürMedizinprodukte benötigen, weltweit stetig wächst, wird Reed Techverschiedene, optionale Übermittlungskanäle für den Datentransfer anRegulierungsbehörden und die Datensyndikation für kommerzielleHandelspartner hinzufügen. Ein strategisches Produkt-Datenmanagement,das auf einem tiefgründigen Verständnis der regulatorischenUDI-Datenanforderungen und den Bedürfnissen von Nutzern vonmedizinischen Geräten basiert, werden letztlich dazu beitragen, dassbessere Ergebnisse nicht nur für Mitarbeiter aus demGesundheitswesen, sondern auch für Patienten erzielt werden können.ReedTech wird diverse Implementierungs- und Einreichungphasen imLaufe des Jahres 2019 umsetzen, in Erwartung des UDI-Stichtages gemäßder MDR-Verordnung über Medizinprodukte der Europäischen Union(Medical Device Regulation; MDR) im Mai 2020. MedizinischeGeräteunternehmen und andere interessierte Parteien können mit ReedTech in Verbindung treten, um mehr zu erfahren oder um eineDemonstration zu erhalten. Besuchen Sie unsere Website ReedTech.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2398370-1&h=3717172373&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2398370-1%26h%3D3006146810%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.reedtech.com%252Fproducts-services%252Flife-sciences%252Freed-tech-singlesource-for-medical-devices%252F%26a%3DReedTech.com&a=ReedTech.com).Informationen zu Reed Tech:Reed Tech ist Anbieter erstklassiger informationsbasierterLösungen und Dienstleistungen, die nicht nur den Bedürfnissen derLife-Sciences-Branche, sondern auch jenen der Regierungsbehördensowie den Marktanforderungen im Bereich des geistigen Eigentumsgerecht werden. Unsere Kunden sind auf der ganzen Welt ansässig undinkludieren eine breite Palette von Pharma- undMedizinprodukteherstellern, die US-Regierung (Patent- und Markenamtder Vereinigten Staaten), zahlreiche Patentbehörden, auf geistigesEigentum ausgerichtete Unternehmen und Anwaltskanzleien. DieUnternehmenskultur wird durch ein Bekenntnis zu höchster Qualität,Innovation und ein starkes Engagement für unsere Kunden, Mitarbeiterund Communities geprägt. Reed Tech ist ein Unternehmen vonLexisNexis.Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.ReedTech.com.Pressekontakt:Elisa RodgersMarketingdirektorinReed Tech®, ein LexisNexis®-UnternehmenERodgers@ReedTech.comTel.: (215) 682-8283 | Mobil: (215) 756-6634Logo - https://mma.prnewswire.com/media/835758/Reed_Tech_Logo.jpgOriginal-Content von: Reed Tech, übermittelt durch news aktuell